Conte faccia a faccia con l’Europa

[Il retroscena] Cambiare la manovra senza perderci la faccia : la mission impossible di Conte e Tria : ... alle fondazioni e associazioni collegate con gli standard più elevati nel mondo. Non siete soddisfatti?". Premier nervoso E' sembrato molto seccato il premier. Non è chiaro se ce l'ha con i 5 Stelle ...

ITALIA BOCCIATA?/ Ecco la mossa "salvafaccia" del Governo per acContentare l'Ue - IlSussidiario.net : Oggi la Commissione europea si pronuncerà sul Documento programmatico di bilancio inviato dall'ITALIA. Il Governo può ancora evitare il peggio

Della Valle : “Conte? È a disagio - si capisce dalla faccia. E noi siamo in imbarazzo per lui”. L’appello a Salvini e a Di Maio : “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Penso che il primo a non essere contento e a sentirsi a disagio sia proprio lui, perché è costretto a far finta di fare un lavoro che non riesce a fare sicuramente come vorrebbe. Si capisce dalla faccia di questo signore“. E’ il giudizio che a Otto e Mezzo (La7) l’imprenditore Diego Della Valle dà del presidente del Consiglio. E aggiunge: “L’imbarazzo che forse ha ...

Tap si farà - Conte : "Ci metto la faccia"/ Ultime notizie gasdotto - attivisti contro M5s e ministro Lezzi : Tap, Conte “Si deve fare o rischio penali”. Ultime notizie, rivolta contro il Movimento 5 Stelle: “Promesse non mantenute”. Il popolo "No-Tap" in rivolta dopo la decisione del governo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:41:00 GMT)

Tap - dossier Costa : "Opera è legittima"/ Ultime notizie - premier Conte : "Gasdotto si fa - ci metto la faccia" : Tap,ok ministero dell'Ambiente: "Opera è legittima". Ultime notizie Salento, via libera a gasdotto: "Lavoro passa nelle mani del premier Giuseppe Conte"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:01:00 GMT)

Conte : cammino ancora lungo - l'opposizione se ne faccia una ragione : "Ci aspetta un cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte dal palco di Italia 5 Stelle, la kermesse presso il Circo Massimo di Roma. "...

Conte : cammino ancora lungo - opposizione se ne faccia una ragione : "Ci aspetta un cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte dal palco di Italia 5 Stelle, la kermesse presso il Circo Massimo di Roma. "...

Italia 5 stelle - Conte : “Cammino sarà lungo - se ne facciano una ragione. A consessi internazionali ci facciamo rispettare” : “Per mantenere tutti gli impegni presi, l’azione governativa deve essere necessariamente lunga. Scrivetelo: 2023“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal palco di Italia 5 stelle, la due giorni del Movimento 5 stelle in programma al Circo Massimo di Roma.”Il nostro cammino sarà lungo, le opposizioni se ne facciano una ragione. Sono convinto che ci riusciremo, questo Paese lo cambieremo” ha ...

Conte dopo il via libera al Def : “Facciamo del bene all’Italia - migliorerà vita cittadini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta il via libera alla nota di aggiornamento del Def: "Abbiamo programmato il più consistente piano di investimenti pubblici che sia mai stato realizzato in Italia. Stiamo facendo del bene all'Italia e agli italiani. È un intervento che migliorerà le condizioni di vita dei cittadini".Continua a leggere

Conte debutta all'Onu : attesa per il "faccia a faccia" con Al Sisi : Domani l'incontro con il presidente dell'Egitto, particolarmente significativo e difficile, viste le tensioni che...

Salvini incassa il suo decreto - Conte ci mette la faccia : poche limature - sicuri del sì del Quirinale : Alle 13 precise Giuseppe Conte e Matteo Salvini si presentano in sala stampa a Palazzo Chigi. Il consiglio dei ministri ha appena dato il via libera all'unanimità al decreto immigrazione e sicurezza, o meglio: "decreto Salvini", come vuole sia chiamato il ministro dell'Interno. E' una sua vittoria, ma lo stesso presidente del Consiglio decide di metterci la faccia. Al termine della conferenza stampa, foto di entrambi con il cartello ...

Di Maio : «Facciamo un po’ di debito per abbassare le tasse». E Conte : reddito cittadinanza sarà in Manovra : Il presidente del Consiglio conferma: misura avrà impatto sociale significativo. Il vicepremier in visita in Cina torna sulla Manovra: «Non sforeremo il tetto del 3% ma attingeremo al deficit per migliorare la qualità della vita dei cittadini»

Di Maio : «Facciamo un po' di debito per abbassare le tasse». E Conte : reddito cittadinanza sarà in Manovra : Deve essere chiaro che ho piena fiducia nel ministro dell'Economia Tria per quello che sta facendo e per il lavoro di squadra che stiamo facendo come Governo. Anche nell'ultima riunione sui temi ...

Basta minimizzare la storia per non sContentare i nuovi fascisti - facciamo i conti con il passato lercio del paese : L'"italiano nuovo" doveva nascere dunque sulle chiacchiere imbastite dalla dittatura fascista, sulla violenza, sull'eliminazione dell'opposizione politica, sulle cariche di gas lanciate ...