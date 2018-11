Con Bruxelles si tratta sui tempi | ma l' obiettivo maggio è lontano

La Borsa scommette sull'accordo Con Bruxelles : Milano. Lo spread in discesa al livello di 300 punti base e la speranza di un accordo tra governo italiano e Unione europea sulla manovra economica fanno da trampolino di lancio al listino di Piazza Affari, che guadagna lo 0,9 per cento dopo le prime due ore di negoziazioni. La Borsa appare oggi ott

Conte tenta il dialogo con i vertice dell'Ue. Di Maio : 'No ad una guerra Con Bruxelles ma le misure non cambiano' : Dopo la bocciatura della manovra da parte della Commissione europea, il premier è intervenuto alla Camera precisando che gli interventi per la crescita saranno rimodulati -

Bruxelles vuole più entrate per i produttori di Contenuti online : La riforma europea del copyright non cambierà YouTube ma cercherà di garantire maggiori introiti agli artisti che vi caricano il proprio materiale. A sottolinearlo è la stessa Commissione Europea sul ...

Manovra - dopo bocciatura Ue Conte riferisce alla Camera. Bruxelles : 'Grave infrazione delle regole di bilancio' : Oggi informativa urgente del premier sul 'no' della Commissione europea alla legge di bilancioi italiana per 'deficit eccessivo basato sul debito', e quindi per il vicepresidente Moscovici la '...

“Debito eccessivo” : Bruxelles prepara la procedura Contro l’Italia : Per la prima volta la Commissione europea scrive nero su bianco che ci sono le condizioni per aprire una procedura contro uno Stato membro a causa del suo debito. Non era mai successo, ma c’è sempre una prima volta. A fare da cavia su questo «terreno inesplorato» sarà l’Italia, che resterà ingabbiata «per un periodo che andrà ben oltre i cinque ann...

[L'analisi] Le colombe di Bruxelles per cambiare la "manovra del popolo". E il no che può avere Conseguenze imprevedibili : Entro la prima settimana di dicembre, infatti, i viceministri dell'Economia dei diversi paesi approveranno la raccomandazione della Commissione per l'apertura della procedura. I tecnici di Bruxelles ...

Manovra bocciata - Conte chiede tempo : «A Bruxelles un piano per il rilancio» Moscovici : «Non sparate su di noi» : Le intenzioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista dell’incontro a Bruxelles. Il piano in elaborazione a Palazzo Chigi: il ruolo della Cdp, l’Unità tecnica per gli investimenti, la riforma dei ministeri in team con la Buongiorno, il nuovo Codice degli appalti.

Ue - Salvini : "Arrivata lettera Bruxelles? Aspettiamo anche quella di Babbo Natale. Ci Confronteremo ma vado avanti" : "E' arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale". Così il vice premier, Matteo Salvini risponde a chi gli annunciava l'arrivo della lettera di Bruxelles per l'apertura della ...

Bruxelles boccia la manovra italiana - la commissione apre la strada ad una procedura per deficit eccessivo. Salvini : Ci giocano Contro : L'economia italiana è sana, se qualcuno ci gioca contro, vuol dire che ha interessi economici. Il problema non è la manovra. La Ue ha taciuto su manovre che hanno danneggiato il Paese, ora mi ...

Ue - Salvini : “Arrivata lettera Bruxelles? Aspettiamo anche quella di Babbo Natale. Ci Confronteremo ma vado avanti” : “E’ arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale”. Così il vice premier, Matteo Salvini risponde a chi gli annunciava l’arrivo della lettera di Bruxelles per l’apertura della procedura di infrazione. “Discuteremo educatamente come sempre abbiamo sempre fatto – ha aggiunto – Ci confronteremo. vado avanti. Se qualcuno vuole convincermi che la Fornero sia giusta io non ne sono ...

Conte - notizie da Bruxelles sabato sera : ANSA, - ROMA, 21 NOV - notizie da Bruxelles "sabato sera a cena". Così il premier Giuseppe Conte, arrivando al Cnr, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se avesse già ricevuto notizie dalla ...

Italia : è giunta la resa dei Conti sulla manovra eConomica Con Bruxelles : Il giorno della decisione della Commissione Europea sulla manovra economica giallo-verde è arrivato. Dopo un lungo tira e molla tra Roma e Bruxelles oggi si tireranno le somme di mesi di accuse e minacce da entrambe le parti, con esito già scritto: la manovra Italiana sarà bocciata, ma con possibilità di appello fino al 22 gennaio quando si riunirà l'Ecofin e lì saranno deliberate eventuali sanzioni, se la stessa manovra non sarà cambiata nei ...

Brexit - May resiste e vola a Bruxelles. Ma i Conti in Parlamento non tornano : Il pragmatismo, il senso di responsabilità e l'interesse nazionale da una parte, quella di Theresa May. L'idealismo, l'interesse di bottega e l'accelerazione verso un salto nel buio, il no-deal, dall'...

Manovra - anticipazione da Bruxelles : l'Europa ci boccia sul debito e non sul deficit - disastro eConomico : La Commissione Ue boccia la Manovra italiana , ma lo scenario è il peggiore possibile. Pochi dubbi sul verdetto atteso da Bruxelles: sarà negativo. Secondo Repubblica , però, il 'no' dell'Europa non ...