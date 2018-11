Come registrare un dominio museum

Come registrare lo schermo su iPhone : In questa guida, vedremo Come effettuare la registrazione dello schermo del nostro iPhone in modo semplice e veloce. Volete mostrare ad un amico una funzionalità ma quest’ultimo non conosce tutti i passaggi che deve compiere sul suo device? Potete procedere con una registrazione della schermata dell’iPhone per mostrargli le vostre azioni che deve compiere. E’ molto […] Come registrare lo schermo su iPhone

Come registrare lo schermo su iPhone : In questa guida, vedremo Come effettuare la registrazione dello schermo del nostro iPhone in modo semplice e veloce. Volete mostrare ad un amico una funzionalità ma quest’ultimo non conosce tutti i passaggi che deve compiere sul suo device? Potete procedere con una registrazione della schermata dell’iPhone per mostrargli le vostre azioni che deve compiere. E’ molto […] Come registrare lo schermo su iPhone

Come registrare telefonate iPhone : Molte volte possiamo avere la necessità di registrare una chiamata che effettuiamo con il nostro iPhone. I motivi posso essere vari, Come ad esempio dover riutilizzare la registrazione per motivi aziendali. Purtroppo iOS non fornisce leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps Come il Samsung Galaxy Note 9 : Tra le proprie feature lo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe vantare anche una modalità di registrazione video a 960 fps L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Come registrare film e programmi su USB dalla TV : Vi ricordate i bei vecchi tempi in cui si doveva registrare un film su videocassetta? Oggi la quasi totalità dei film è disponibile in streaming sulle varie piattaforme online. Inoltre, molte trasmissioni televisive vengono rese disponibili sui siti online di Rai, Mediaset e YouTube. Tuttavia, c’è ancora chi preferisce registrare film e programmi dalla TV in modo da riguardarli comodamente senza preoccuparsi della connessione Internet. Ci ...