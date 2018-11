Come? Michelle Hunziker | quel segreto che Eros non aveva mai rivelato Choc

Come Carla Bruni e Michelle Obama : quando le First Lady diventano amiche : Brigitte Macron in Louis VuittonBrigitte Macron in Elie SaabBrigitte Macron in Elie SaabBrigitte Macron in Louis VuittonBrigitte Macron in BalmainBrigitte Macron in BalmainMelania Trump in GucciMelania Trump in Dolce & GabbanaMelania Trump in ValentinoMelania Trump in Dior«Che piacere aver conosciuto una donna cosi umana e eccezionale», ha scritto Carla Bruni sul suo Instagram, per rendere omaggio a Michelle Obama, mentre in tutto il mondo ...