Come indossare il piumino | è tornata la puffer jacket

Come indossare gli anfibi : 4 consigli di stile : Gli anfibi son un capo unisex, che spesso divide le folle. C’è chi li ama alla follia e non potrebbe vivere senza e chi invece li usa con parsimonia, o non li usa proprio perchè non li sopporta. Io mi colloco nel mezzo, nel senso che trovo che siano un bell’accessorio, ma che va saputo portare, perchè non sempre valorizza chi le indossa. Detto questo, vediamo quattro look a cui ispirarci. Come indossare gli anfibi, 4 consigli di ...

Come indossare il cappotto : un classico da portare più spesso! : Il cappotto è un capo indispensabile per l’autunno inverno, perchè sta bene davvero con tutto. Per la mia esperienza, so che in tante non lo usate perchè lo ritenete difficile da abbinare, ma con questo post spero di riuscire a farvi cambiare idea! Come indossare il cappotto: con la gonna E’ raffinatissimo, indipendentemente dal colore della gonna e del cappotto. L’unica accortezza è che il cappotto deve essere più lungo della ...

Morbido Come la pietra - ecco il marmo da indossare : Il processo di lavorazione si ispira ai principi dell'economia circolare, valorizzando gli scarti e sfruttando processi di lavorazione a minor impatto ambientale. 'I microfilm Veromarmo sfruttano le ...

Leggins - how to : Come indossare i leggins con stile : I leggins sono un capo comodo e che indossano davvero tutti… e forse il problema sta proprio qui: come fare per indossarlo con stile senza mescolarsi alla massa? Vediamo insieme qualche consiglio utile. Piccola premessa: i leggins sono un capo basico, semplice, adatto ad un look casual da tutti i giorni. Evitateli quindi se volete una mise più sofisticata. -- Forse i leggins in ecopelle neri sono i più trendy, ma sono anche i più difficili da ...

Come indossare il cardigan : vediamo gli street trend : Il cardigan è un capo decisamente versatile. A seconda della nostra fisionomia, clessidra, rettangolo, pera o altro, possiamo variarne la lunghezza e farlo diventare un passe partout comodo in moltissime situazioni. Quest’autunno inverno il cardigan è un must anche per quanto riguarda lo street style, ed è stato interpretato in mille modi diversi. vediamone alcuni da copiare. Come indossare il cardigan: classico Lungo a metà coscia, da ...

Come indossare il foulard d’inverno : ecco qualche idea di look : Il foulard è un accessorio chic per definizione. Quando lo si nomina, non si può pensare a Hérmes, a Parigi, alle parigine elegantissime senza sforzo alcuno… Normalmente lo si usa in primavera o in estate, ma perchè non provare ad indossarlo anche in autunno? ecco qualche idea di foulard in versione fall winter. Come indossare il foulard d’inverno, ecco qualche idea di look: legato al marsupio Il marsupio va fortissimo. Io non lo amo ...