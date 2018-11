: Colombia, liberate 40 schiave del sesso - NotizieIN : Colombia, liberate 40 schiave del sesso - TelevideoRai101 : Colombia, liberate 40 schiave del sesso - Si24it : #Colombia, liberate 40 #venezuelane #schiave del sesso -

Oltre 40 donne venezuelane sono state sottratte inad un giro di 'schiavitù sessuale del 21/o secolo', in cui le migranti erano prigioniere e costrette a prostituirsi. La rete di trafficanti rapiva le donne nella città di frontiera di Cucuta e le portava nella capitale Bogotà:venivano costrette a prostituirsi per 20 giorni per pagarsi il viaggio. Il procuratore capo Nestor Martinez ha detto che alle donne erano concessi 15 minuti di riposo al giorno con multe per ritardi sul "lavoro".(Di venerdì 23 novembre 2018)