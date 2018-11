Clima | l’appello di 16 Capi di Stato | “Obbligo di agire subito”

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 novembre 2018) “Sulla base delle competenze scientifiche e dei mezzi finanziari abbiamo l’obbligo nei confronti delle generazioni future di fare tutto ciò che è umanamente possibile per fermare i cambiamentitici e per rispondere ai loro perniciosi effetti. Facciamo appello alla comunità internazionale e a tutte le parti dell’accordo di Parigi: agiamo insieme, in modo deciso e rapido per fermare la crisitica globale”. Lo si legge in una dichiarazione, diffusa dal Quirinale, di 16die di governo europei alla vigilia della Conferenza Onu di Katowice.“Tre anni fa, il 12 dicembre 2015, il mondo ètestimone di un grande momento di speranza e di fiducia: alla COP 21, la comunità internazionale – si legge nella lunga dichiarazione firmata da 16die di governo europei – ha adottato lo storico Accordo di Parigi con ...