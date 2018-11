Città di Valmontone calcio a 5 | A2 f | Panattoni | «Con la Pbm Roma non possiamo

romadailynews

(Di venerdì 23 novembre 2018)– Sta forse pagando un po’ di inesperienza della categoria, ma la serie A2 femminile dia 5 deldi(che sta portando il nome dellalepina in giro per l’Italia) avrebbe meritato sicuramente qualche punto in più in classifica per il gioco espresso in questa prima fase di stagione. Nell’ultimo turno la squadra di mister Giovanni Pacioni ha ceduto 4-1 tra le mura amiche contro il Vittoria capolista del girone a punteggio pieno.Ma la sfida ha lasciato non pochi rimpianti al team del presidente Massimiliano Bellotti come sottolinea il “jolly” classe 1994 Ilaria, andata a bersaglio per il momentaneo vantaggio delle padrone di casa.«Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima partita, approcciando bene al match. Siamo andate in vantaggio e creato altre occasioni per aumentare il divario, ma non le abbiamo concretizzate. Nel secondo tempo si è ...