Cinema | al via il Torino Film Festival

Al via a Favignana le riprese Cinematografiche del film "Picciridda" : La curiosità la spinge verso gli uomini, un mondo misterioso da cui stare alla larga , come dice la nonna, o tutto da scoprire , come pensa Lucia, . Uno di loro nasconde un terribile segreto e la ...

Il Cinema Sci-Fi - un magico viaggio nello spazio e nel tempo : Uno dei suoi maestri, Isaac Asimov , si è arrischiato: "Un ramo della letteratura che si occupa delle risposte umane ai progressi della scienza e della tecnologia". In effetti gli scrittori si ...

Montepulciano - la via del Cinema da "Twilight" alla fiction "I Medici" : Noi produciamo una serie di spettacoli legati ad opere liriche, teatrali e danza durante l'estate, così abbiamo una serie di professionalità ormai collaudate che sono in grado di supportare sul ...

Milano : al via dal 31 ottobre il festival Piccolo Grande Cinema (2) : (AdnKronos) - Per gli adulti invece, Fondazione Cineteca Italiana e Circolo del Gotico propongono un evento speciale: dalle 20.30, ai Giardini di Porta Venezia si terrà una passeggiata notturna a lume di candela dedicata a Edgar Allan Poe tra mesmerismo e catalessi, autore a cui la Cineteca dedica u

Milano : al via dal 31 ottobre il festival Piccolo Grande Cinema : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Parte mercoledì prossimo, 31 ottobre, a Milano, l’undicesima edizione di Piccolo Grande Cinema, il festival internazionale delle nuove generazioni. Ideato, curato e realizzato da Fondazione Cineteca Italiana, il festival si svolgerà quest’anno al Cinema Spazio Oberdan,

Cinema : iniziate le riprese di 'Via dall'Aspromonte' - nuovo film Calopresti : Inferno e paradiso, cronaca e favola. Così è questo film. Africo è in Europa, e ci ricorda cosa, solo un secolo fa, poteva essere la nostra terra, ma in quanto sud assomiglia nei suoi sogni e nelle ...

Festa Cinema Roma. "Who will write our history?" - la storia sconosciuta dell'archivio segreto del ghetto di Varsavia : Il risultato è un archivio monumentale, 60.000 pagine che ci sono state tramandate e che urlano al mondo i fatti accaduti. La questione coinvolge, oltre all'importanza della memoria, anche quella ...

Grandi classici di teatro - Cinema - musica e letteratura nelle riletture originali di artisti contemporanei : al via la nuova stagione del ... : In cartellone anche Ascanio Celestini che lunedì 14 gennaio propone un viaggio attraverso tre suoi spettacoli. Con la B allata dei senza tetto l'artista porta in scena personaggi di Laika , Pueblo e ...

In viaggio con Adele di Alessandro Capitani al Cinema dal 18 ottobre : Sara Serraiocco e Alessandro Haber sono i protagonisti del film “In viaggio con Adele”, primo lungometraggio di Alessandro Capitani, e film di pre-apertura della Festa del cinema di Roma 2018. Haber è Aldo Leone, attore teatrale burbero, anaffettivo, pieno di fobie, ansie e paure. Ha un’agente, Carla (interpretata da Isabella Ferrari) con la quale saltuariamente fa sesso (anche se non vuole che si sappia) e sogna da sempre di fare un film al ...

I travet - il boia - le lavandaie : al Cinema il viaggio in una notte del 1800 : La prima storia che non si archivia dopo i titoli di coda? Quella del boia: il padre giustiziava a Parma, il fratello a Vicenza e lui, Pietro Pantoni, a Torino. Era il boia di via Bonelli, che per ...

Nuova vita dei depositi Atac : Cinema - show e teatro. A Natale il via : E questa mattina la discussione riprende in Commissione Cultura fra la società Ninetyne ed i Comitati della piazza preoccupati che l'arrivo di eventi e spettacoli possa disturbare la loro ...

In viaggio con Adele film al Cinema : cast trama recensione e curiosità : In viaggio con Adele è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 18 ottobre 2018. La pellicola diretta da Alessandro Capitani ha come protagonistiAlessandro Haber, Sara Serraiocco, Isabella Ferrari, Patrice Leconte. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE In viaggio con Adele film al cinema: cast e ...