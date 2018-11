Cina | la maestra isola il bambino gravemente malato | ' Sei contagioso'

Blastingnews

(Di venerdì 23 novembre 2018) Una vicenda incredibile arriva dalla, e precisamente da Quanzhou, nel sud-est del Paese, dove un minore di 13 anni (nomi e cognomi non saranno riportati in modo da tutelare la vittima e la sua famiglia) sarebbe stato costretto, dalla sua, arsi dal resto della classe. Secondo la donna infatti ilaveva una malattia che poteva contagiare gli altri ragazzini, per cui ha deciso di metterlo letteralmente da parte. La sofferenza del piccolo è stata tanta, poiché lo stesso usciva da un periodo non proprio positivo, in quanto aveva dovuto affrontare una chemioterapia in modo da guarire da una forma di linfoma nota come Non-Hodgking. Questo è un tipo di cancro che colpisce soprattutto il sistema linfatico e come tale, come risaputo, non è una malattia contagiosa. La vicenda, che ha sollevato parecchie realzioni e polemiche, è stata riportata questa mattina dal ...