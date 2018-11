: Un giorno racconteranno questa storia nelle scuole di marketing per far capire cosa non bisogna fare. È un caso che… - Internazionale : Un giorno racconteranno questa storia nelle scuole di marketing per far capire cosa non bisogna fare. È un caso che… - Agenzia_Ansa : Dolce & Gabbana sempre più nella bufera, banditi dall'e-commerce in Cina #ANSA - Agenzia_Italia : In 24 ore la #Cina fa sparire Dolce & Gabbana dal web - di @riccardoluna -

Dopo lo spot che ha offeso i cinesi,si sono scusati in undiffuso dai media cinesi, assicurando che quanto avvenuto nei giorni scorsi non si ripeterà in futuro. "Abbiamo ripensato moltissimo,con grande dispiacere a tutto quello che ci è successo e a quello che abbiamo causato nel vostro Paese e ci scusiamo moltissimo.Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell'interpretare la vostra"(Di venerdì 23 novembre 2018)