Cina | bambino malato di tumore isolato in classe dalla maestra | lo riteneva contagioso

Alluvione Calabria - la disperazione dei cittadini : "Il bambino forse trasCinato fino al mare" : Torrenti esondati, strade, case, aziende allagate, sfollati, fango che scende giù con una forza assassina portando detriti e poi la morte. La storia in Italia si ripete. Questa volta le forti piogge hanno colpito la Calabria e il capo della protezione civile regionale dà la colpa del disastro ai finanziamenti tagliati per la messa in sicurezza dei territori.A San Pietro Lamentino, in provincia di Lamezia, ci sono distese di ulivi. ...