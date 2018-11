: Cile: militari vendono armi ai narcos - NotizieIN : Cile: militari vendono armi ai narcos - TelevideoRai101 : Cile: militari vendono armi ai narcos -

Inufficiali dell'Esercito hanno vendutoai nascotrafficanti e alla criminalità:lo rivela lo stesso capo di stato maggiore dell'Esercito, Martinez in un discorso di cui ha divulgato la registrazione il settimanale The Clinic. "Abbiamo informazioni che ci sono ufficiali che acquistanoper vie legali e poi ne denunciano lo smarrimento per poterle vendere segretamente ai, ai delinquenti", ha dichiarato Martinez.La denuncia ha suscitato forti polemiche nel Paese sudamericano,(Di venerdì 23 novembre 2018)