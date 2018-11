Ciauscolo di Visso della Vissana Salumi ritirato per allarme listeria Quali sono i

Ministero della Salute ritira Ciauscolo di Visso della Vissana Salumi : allarme listeria : Nuovo richiamo per rischio microbiologico da parte del Dicastero. La raccomandazione a coloro che l’hanno acquistato è di non consumarlo. La listeria monocytogenes è responsabile della malattia listeriosi, potenzialmente letale per i soggetti immunodepressi e per i neonati.Continua a leggere