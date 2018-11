Chiara Ferragni insultata da Roberto Cavalli | il direttore creativo del brand prende le

Chiara Ferragni chiede di votare Naomi - Renza eliminata al tilt : "Potrebbe avere influenzato" : Renza e Naomi sono in piedi vicine, abbracciate mentre il pubblico sta decidendo chi rimarrà a X-Factor. La scelta tra le due cantanti della "scuderia" targata Fedez salva la seconda e Renza Castelli di Pietrasanta in Versilia è costretta a tornare a casa. Per alcuni pesa la storia di Chiara Ferragni che su Instagram chiede ai suoi follower: "Votate Naomi".Durante la serata degli inediti la cantautrice 28enne aveva proposto Cielo ...

Chiara Ferragni : fiori e lettera di scuse dopo la querelle con Cavalli : Chiara Ferragni: arrivano i fiori e la lettera di scuse dopo la querelle con Cavalli Scaramucce e stilettate tra Chiara Ferragni e Roberto Cavalli nell’ultimo periodo. A iniziare a far rumoreggiare i social è stato, qualche giorno fa, un commento netto dello stilista toscano diretto alla moglie di Fedez. Motivo? Una foto in intimo pubblicata dalla fashion […] L'articolo Chiara Ferragni: fiori e lettera di scuse dopo la querelle con ...

Chiara Ferragni dal vestito spunta il cartellino : Ancora una volta Chiara Ferragni fa parlare di sè, questa volta indossa un mini abito dallo spacco vertiginoso,per la prima cena di Natale. In un ristorante milanese la fashion blogger si lascia avvolgere dall’atmosfera di festa, ma poi Fedez svela un dettaglio dell’outfit della moglie. “Amore facci vedere il trend di quest’anno. Il trend di quest’anno è uscire con il cartellino attaccato che ti pende ...

Fedez - Chiara Ferragni e lo sguardo perfido di Leone : mamma e papà scherzano su Instagram : Da quando Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori di Leone, anche il piccolo è diventato una vera e propria star dei social. Su Instagram, infatti, i ‘Ferragnez‘ pubblicano ogni giorno foto e video in compagnia del loro bambino, che ha da poco compiuto otto mesi. Uno scatto pubblicato poche ore fa, anche grazie ad […]

Chiara Ferragni - gli impegni natalizi e una piccola distrazione : A farlo sapere al mondo, ovviamente, è stato Fedez, con una storia sul suo profilo Instagram. 'Il nuovo trend della stagione' lo ha definito il rapper, che non perde l'occasione di prendere un po' in ...

Fedez mostra un del dettaglio sul look di Chiara Ferragni : Chiara Ferragni dopo il boom di like in lingerie sfoggia un mini abito dallo spacco vertiginoso,per la prima cena di Natale. In un ristorante milanese la fashion blogger si lascia avvolgere dall’atmosfera di festa, ma poi Fedez svela un dettaglio dell’outfit della moglie. “Amore facci vedere il trend di quest’anno. Il trend di quest’anno è uscire con il cartellino attaccato che ti pende dall’ascella”, ...

Fedez - Chiara Ferragni e lo sguardo perfido di Leone : mamma e papà scherzano così : Il cartone animato, dal titolo originale Pinky and the Brain , racconta i diabolici piani di conquista del mondo da parte dei due protagonisti ed è andato in onda anche sulla Rai, diventando, in ...

Chiara Ferragni - l'albero di Natale è costosissimo : ecco cosa ha di così particolare : Mancano ancora settimane al Natale ma Chiara Ferragni e Fedez non hanno voluto aspettare il classico 8 Dicembre per preparare il loro albero di Natale. I Ferragnez, infatti, hanno già...

Chiara Ferragni - l'albero di Natale è costosissimo : ecco cosa ha di così particolare : Chiara Ferragni è la settima donna più influente al mondo in fatto di moda, ma se venisse assegnato un premio per la donna che prepara per prima l'albero di Natale sarebbe senz'altro in vetta alla ...

Stelle e paillettes per Chiara Ferragni all’evento Intimissimi a Milano [GALLERY] : Grande successo per l’evento Intimissimi con Chiara Ferragni a Milano Lo store di Corso Vittorio Emanuele allestito a tema natalizio che rimanda allo “Schiaccianoci” è stato palcoscenico del meet & greet di Chiara con i tantissimi fans accorsi per l’appuntamento. Chiara indossava un body Intimissimi, destinato a diventare capo must delle prossime feste natalizie. Il body blu notte con Stelle argento in tulle e paillettes è infatti ...

Ti si vede il capezzolo! Chiara Ferragni in costume fa impazzire tutti : Chiara Ferragni è, come lei stessa si è definita in più di un'occasione, un'imprenditrice digitale. Stando al Financial Times, la cremonese è settima nella classifica delle donne più influenti nel mondo della moda, superando star internazionali come Ariana Grande e Rihanna. La fashion blogger ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in costume che serviva per pubblicizzare un evento di Yamamay e anche per mostrare il fisico statuario ad ...

Chiara Ferragni seminuda su Instagram : Roberto Cavalli la bacchetta e interviene Fedez - FOTO - : A infastidire il noto stilista una FOTO in lingerie postata su Instagram dalla fashion blogger più seguita del mondo a amatissima sui social. Nell'immagine in questione, la miliardaria influencer si ...