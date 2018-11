Chi sono i candidati alla guida del PD

Bankitalia : calo Btp - famiglie meno ricche Spread - mutui a risChio|Sono già più cari : Il calo dei titoli di Stato «ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie» del 2% (circa 85 miliardi) nei primi sei mesi del 2018. Con 100 punti di Spread rischio aumento di 30 punti base per i tassi dei mutui

PeChino Express 2018 : Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta sono le vincitrici! : sono state Le Signore della Tv a vincere l’edizione 2018 di Pechino Express – Avventura in Africa. Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta si sono classificate al primo posto, completando per prime l’ultima tappa... L'articolo Pechino Express 2018: Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta sono le vincitrici! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Inquinamento atmosferico : quali sono i risChi per la salute e come difendersi? [INFOGRAFICA] : L’Inquinamento atmosferico, che soprattutto durante i mesi invernali si fa più intenso, provoca al nostro fisico diverse problematiche: alla pelle, causando invecchiamento precoce e reazioni allergiche; all’apparato respiratorio, in quanto le sostanze presenti nello smog agiscono come irritanti; al cuore e all’apparato circolatorio come diretta conseguenza del danno respiratorio. Da qui l’idea di Nivea di sviluppare l’infografica ...

Bankitalia : bassa crescita e alto debito sono risChi per la stabilità : 'In Italia i maggiori rischi per la stabilità finanziari derivano dalla bassa crescita e dall'alto debito pubblico'. L'avvertimento è contenuto nel Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'...

Valeria Marini impazzisce per il masChio italiano : 'Sono pazzesChi - ecco cosa cerco' : Valeria Marini tesse le lodi dei maschi italiani: non a caso durante la passata edizione di Temptation Island si è intrattenuta con uno spagnolo. Ma la coerenza non è importante. La showgirl è ...

Il 15enne rapito e picChiato - arrestati i 4 coetanei : sono accusati anche di tortura : sono tutti in cella al Beccaria a Milano i quattro minorenni di Varese, alunni delle medie inferiori, che lo scorso 9 novembre hanno rinchiuso in un garage e torturato un 15enne il quale si era ...

Verissimo Ivan Cattaneo sono stato in un’ospedale psiChiatrico : Ivan Cattaneo ospite di “Verissimo” durante l’intervista con Silvia Toffanin racconta il suo passato fatto anche di un ricovero in un ospedale psichiatrico in onda sabato: «A 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo ha raccontato Ivan Cattaneo ma all’epoca avevo letto sui giornali che questi gay, definiti “mostri”, per innamorarsi e curare la loro imperfezione, dovevano diventare donne. Quindi, per avere questo ragazzo pensavo di dover diventare ...

Primarie Pd : i candidati (7) ci sono - la data no. Ecco Chi guiderà il partito dopo Martina : Chi sono i candidati alle Primarie del partito Democratico. I profili del favorito Nicola Zingaretti, l'ex...

I Chip sottopelle sono una realtà. Verranno utilizzati per controllare i dipendenti? : Per i seguaci del transumanesimo, l'installazione di microchip sottopelle è un primo passo per consentire all'uomo di elevare le sue possibilità oltre quanto gli è consentito dalla sua gabbia di carne. Per altri è invece l'anticipazione di un futuro distopico dove saremo sempre più controllati. La cosa che conta, però, è sapere che le persone al mondo che ne possiedono uno ...

Reddito di cittadinanza - arrivano sito e tessere : come funziona e per Chi sono : «Il Reddito di cittadinanza è il più grande investimento sul capitale umano in Italia. Prenderemo delle persone che oggi hanno difficoltà a trovare un lavoro, a trovare un Reddito, e gli diremo: c’è un sito internet che sarà pronto l’anno prossimo, ti identifichi con l’identità digitale e compili la tua scheda: se hai i requisiti riceverai una tessera a casa e una serie di impegni da prendere. Abbiamo già dato mandato di ...

Aguero - capelli bianChi come Ravanelli : 'L'ho fatto per una scommessa con mio fratello - ma sono più bello io' : Un attaccante di platino. E non solo per i valori tecnici e per i numeri registrati sul campo, con 210 reti in 307 partite giocate con il Manchester City dal 2012 ad oggi. Nel derby giocato e vinto ...

Pensioni - i vip che prendono poco - Enzo Paolo TurChi : 'Ci sono rimasto molto male' : Il tema Pensioni, con la prossima introduzione della quota 100, sta facendo discutere molto. Così, forse approfittando della cresta dell'onda, alcuni artisti svelano gli importi delle loro Pensioni, lamentandosi degli assegni esigui. Tra loro Enzo Paolo Turchi e Giucas Casella, il primo con un importo di 740 euro mentre il secondo di 800. Pensioni, diversi artisti percepiscono assegni bassi Il settimanale Spy ha riportato la rabbia di alcuni ...

Chi sono le signore della tv trionfatrici di Pechino Express : sono Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta le vincitrici dell’ultima edizione di Pechino Express. Grintose, autoironiche, ma al tempo stesso fragilissime: hanno saputo conquistare il favore del web e quello del conduttore Costantino della Gherardesca, sino alla vittoria finale. Arrivate nel reality in sordina, hanno sconfitto, una puntata dopo l’altra, tutti gli altri concorrenti, conquistando il primo premio in una finale al ...

Le pensioni dei vip - Enzo Paolo TurChi : “740 euro - ci sono rimasto male”. Giucas Casella : “800 euro - cifra ridicola” : La crisi colpisce anche i vip nostrani alle prese con pensioni piuttosto basse, inferiori ai mille euro al mese. I conti non tornano per colpa di agenti disonesti e regole antiquate, tutti davanti allo stesso risultato: incassano molto meno di quanto hanno versato. Il settimanale Spy racconta la rabbia di alcuni artisti che dopo lunghissime carriere, talvolta cinquantennali, si ritrovano con un pugno di mosche tra le mani. “Ci sono rimasto ...