Chi salirà sul Trono di Spade e perché | tutti i possibili candidati a regnare su Westeros

(Di venerdì 23 novembre 2018)Chisuldi? L'ottava e ultima stagione della serie arriverà solo il prossimo anno su HBO, e successivamente in Italia, ma da quando è stata annunciata,i fan si pongono questa domanda. Al momento, solo gli attori e la HBO sanno come finirà la battaglia, ma le scommesse sono già state aperte.Dopo tutto, lo slogan ufficiale de Ildi8 è proprio "For the throne", un grido di guerra che anticipa come i protagonisti faranno di tutto pur di salire sull'ambito, mettendo a rischio ogni cosa: battaglie, tradimenti, sacrifici e perfino morti.Secondo l'account Odds Shark, c'è un favorito che, secondo molti, potrebbe candidarsi a futuro sovrano di. Se qualche settimana prima, gli scommettitori puntavano su Jon Snow o Daenerys Targaryen, adesso le cose sono decisamente cambiate. Bran Stark è slittato in testa alle scommesse come super ...