Chi critica Silvia Romano non ha capito cosa vuol dire essere italiani

Eurogruppo - Tria : Chi ci critica è in campagna elettorale : «Non vedo pregiudizi anti-italiani ma sulle politiche economiche vedo posizioni di altri Paesi molto rigide», però «bisogna considerare che è un periodo elettorale per tutti i Paesi e...

Alessandro CecChi Paone critica tutti i concorrenti del GF Vip : VIDEO : Grande Fratello Vip 3: il VIDEO messaggio di Alessandro Cecchi Paone Alessandro Cecchi Paone ha voluto inviare un VIDEO messaggio ai coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip, andandoci giù veramente pesante. Il conduttore ha affermato per esempio che Walter Nudo lo ha deluso troppo quando, durante la sua uscita, l’aveva solo salutato senza nemmeno accompagnarlo. Stesso ammonimento Alessandro ha voluto inviarlo a Stefano Sala, il ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani risponde a Chi la critica per l’età : L’età di Gemma Galgani è un problema? Piovono critiche Gemma Galgani è continuamente bersagliata sui social network. Non bastano gli attacchi di Tina Cipollari a Uomini e Donne! Il suo profilo Instagram, ad esempio, è invaso di persone che non si risparmiano, molte delle quali criticano la sua età, il suo modo di fare e […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma Galgani risponde a chi la critica per l’età proviene da Gossip e Tv.

Fabio Basile parla di Salemi-Monte e critica CecChi Paone : Giulia Salemi, Francesco Monte e Cecchi Paone: parla Fabio Basile Fabio Basile è stato eliminato dal Grande Fratello Vip Giovedì scorso. E subito dopo la sua eliminazione nella casa più spiata dagli italiani è scoppiato un vero e proprio finimondo. Il motivo? Alessandro Cecchi Paone ha rivelato agli altri inquilini vip di pensare che il giovane judoka non avrebbe avuto un atteggiamento adeguato nella Casa di Cinecittà. E per tale ragione il ...

Chiara Ferragni mostra il guardaroba grande come un appartamento. Ma c'è Chi la critica : In questo 'mondo fantastico' pile di maglioni, maglioncini, cardigan, gilet, t-shirt, abiti, gonne. Separate anche le camicie e i pantaloni, i top, le giacche, i cappotti, le Limited Edition, le ...

Nipote di ChurChill critica Trump per mancata visita al cimitero militare di Parigi - : Il Nipote dell'ex primo ministro britannico Winston Churchill e membro del parlamento del Regno Unito Nicholas Soames ha criticato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per essersi rifiutato di ...

Camila Mendes ha una risposta di fuoco per Chi critica la sua storia con Charles Melton : Boom The post Camila Mendes ha una risposta di fuoco per chi critica la sua storia con Charles Melton appeared first on News Mtv Italia.

Quando Di Maio e M5S criticavano i governi che Chiedevano la fiducia per zittire i dissidenti : Il ricorso alla fiducia per approvare i decreti governativi è sempre stato osteggiato dal Movimento 5 Stelle tanto che nella scorsa legislatura, in più di un'occasione, i pentastellati criticarono l'approccio dei governi Letta, Renzi e Gentiloni proprio per questo motivo. Sorge spontanea una domanda: che differenza c'é tra il Movimento 5 Stelle governativo che accetta di porre la questione di fiducia sul decreto sicurezza per far contento ...

Barbara D’Urso elogiata da Costanzo : “Chi ti critica - ti invidia” : Maurizio Costanzo loda Barbara D’Urso come conduttrice Maurizio Costanzo ha dedicato a Barbara D’Urso parole piene di stima, attraverso la sua rubrica sul settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti. Il giornalista considera la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e Domenica Live in grado di scovare storie e personaggi giusti, dunque “nessuna perplessità sul suo valore”. Costanzo si è ricreduto sulla D’Urso: qualche ...

Elena BosChi in aula attacca e critica i grillini : “Non vi vergognate?” (VIDEO) : Elena Boschi torna alla carica e critica aspramente il M5s sulla questione “Condono Di Maio” “Come potete non provare un senso di vergogna dopo aver usato la parola onestà e votare il condono Di Maio e non vergognarvi per lo scempio che state facendo ad Ischia. Quali interessi ha il ministro Di Maio dietro il condono edilizio ad Ischia?”. Così la deputata Pd Maria Elena Boschi durante la seduta in aula sul dl ...

Allerta Meteo - situazione critica per Lunedì 29 : il Premier Conte diChiara lo “stato di mobilitazione nazionale della protezione civile” - è l’allarme più estremo : Il Sistema di protezione civile nazionale sta seguendo a tutti i livelli territoriali l’ondata di maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. In considerazione del possibile aggravarsi della situazione a causa della prevista persistenza dei fenomeni Meteo e del carattere di eccezionalità con cui il maltempo potrebbe manifestarsi, il Presidente della Regione ...

Maltempo Calabria - situazione critica nel reggino : strada Chiusa al traffico per una frana : Il Maltempo che sta flagellando la Calabria non da tregua. La situazione in alcuni comuni è drammatica. Il sindaco di Cinquefrondi, nel reggino, ha chiesto ai cittadini di non percorrere le strade adiacenti al Fiume Sciarapotamo. “Si informa, inoltre – si legge sulla pagina Facebook del comune -, che a causa di un crollo la strada di Contrada Gunnari è stata chiusa al traffico. Stiamo monitorando il tutto in collaborazione con le ...

Renzi nuova critica a Di Maio : “Di Maio cambi manovra e Chi gli scrive i discorsi” : Renzi torna a criticare Di Maio: c’è o ci fa? cambi manovra e chi gli scrive i discorsi L’ex premier Matteo Renzi ha replicato al vicepremier pentastellato Luigi Di Maio: “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono molto critici sull’Italia e lui, tra un condono e l’altro, che fa? Attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la manovra altrimenti l’Italia va a sbattere. E già ...