Chelsea | ufficiale | Kanté rinnova fino al 2023

(Di venerdì 23 novembre 2018) N'Goloresterà a Stamford Bridge per altri cinque anni. Il, tramite il sito, ha annunciato di aver prolungato il contratto del centrocampistaal. Il francese, consacratosi col miracoloso Leicester di Claudio Ranieri, è passato ai Blues nel 2016/17, stagione in cui è stato insignito del premio di miglior giocatore della Premier League.ha commentato così l'accordo raggiunto: "Sono felice di estendere il mio contratto con il, ho vissuto due anni stupendi e vorrei viverne ancora. Mi piace la città, mi piace il club e sono felice di poter restare qui".