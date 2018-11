Chelsea | ufficiale il rinnovo di Kanté | il francese firma fino al 2023

Calciomercato Chelsea - ufficiale il rinnovo di Marcos Alonso : Nove presenze e un gol in stagione tra Premier League e Coppe , un punto fermo del Chelsea di Antonio Conte prima e Maurizio Sarri poi. Marcos Alonso rinnova il suo contratto con il club ...

John Terry si ritira dal calcio giocato. Ufficiale l'addio dell'ex Chelsea : 'Pronto per la prossima sfida' : Per me voi siete la miglior tifoseria del mondo. Spero di avervi reso orgoglioso indossando questa maglia e la fascia da capitano. Voglio ringraziare i miei fantastici compagni di squadra, gli ...