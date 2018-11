Che impatto ambientale ha il Black Friday?

wired

(Di venerdì 23 novembre 2018)Il giorno del Ringraziamento, in Italia, non lo festeggia nessuno. In compenso è diventato anche da noi tradizione il: che si tiene il giorno successivo alla festività statunitense e permette di gettarsi a capofitto nel mare di sconti online (dominati dal quasi monopolista dell’ecommerce Amazon). Una giornata all’insegna del consumismo che si è ampliata fino a comprendere il lunedì successivo: il Cyber Monday dedicato agli articoli tecnologici.Un’occasione per comprare a prezzo di saldo i regali in vista del Natale e per fare compere stando seduti sul divano; invece di affrontare il traffico che, nelle grandi città, si intensifica con il calare delle temperature e l’approssimarsi delle feste. Tutto bene, quindi? Non proprio. Una conseguenza poco considerata dei quattro giorni di shopping online è l’inquinamento impressionante che provoca.Nel Regno Unito, si calcola ...