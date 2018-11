Cassazione | il Dna di Ignoto 1 sugli indumenti di Yara è di Bossetti

La Cassazione : "Il Dna sul cadavere di Yara è di Bossetti" : Massimo Bossetti dovrà scontare la pena dell'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Il muratore di Mapello è stato infatti condannato in via definitiva dalla Cassazione. E adesso la Suprema Corte ha pubblicato le motivazioni del verdetto spiegando cosa ha determinato la scelta di una condanna così pesante: "Le numerose e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori hanno messo in evidenza la piena coincidenza identificativa ...