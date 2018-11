Carovana dei migranti | tensione al confine La polizia Usa prova le cariche

Trump contro la Carovana dei migranti dal Messico : “Se necessario usare la forza letale” : Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare la carovana dei migranti che dal sud America ha raggiunto la città messicana di Tijuana. Ha spiegato che se sarà necessario le truppe Usa inviate al confine col Messico “useranno la forza letale per fermare i migranti che cercheranno di entrare nel Paese”.Continua a leggere

Carovana migranti : al confine Usa-Messico l'avanguardia dei disperati : Sono arrivati al confine tra Stati Uniti e Messico in 400: prima un'ottantina appartenenti alla comunità Lgbtq, in fuga da discriminazioni e violenze, poi il resto. È la testa della Carovana di

Trump contro la Carovana dei migranti : "Le loro pietre come armi contro i nostri soldati. Non li vogliamo" : "Le donne non vogliono i migranti della carovana in America, le donne vogliono sicurezza, vogliono stare sicure": lo ha detto Donald Trump in uno dei suoi appelli che stanno caratterizzando il rush finale della campagna elettorale per le Midterm. "I democratici vogliono confini aperti, ma noi non lo permetteremo", ha affermato durante un comizio in Missouri. E sui social ricordano quando il tycoon definì i messicani

Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l'ingresso negli Stati Uniti dei migranti della Carovana dall'Honduras : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato 5.200 soldati lungo il confine con il Messico per impedire l'ingresso nel paese dei migranti della carovana partita due settimane fa dall'Honduras. L'invio dei soldati arriva dopo giorni in cui Trump

Carovana dei migranti - Trump schiera 5.200 soldati al confine con il Messico Foto : Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il presidente Usa: «Questa è un’invasione, i militari vi stanno aspettando». Gli immigrati al confine tra Guatemala e Messico

Trump 'avverte' la Carovana dei migranti : 'Il nostro esercito vi aspetta' : "Questa è una invasione del nostro Paese e il nostro esercito vi sta aspettando!": lo ha twittato Donald Trump rivolgendosi alla carovana di migranti centro americani in marcia dal Messico verso i ...

Come è iniziata la Carovana dei migranti verso gli Stati Uniti : Con messaggi su WhatsApp, con un volantino su Facebook e grazie a giornali e televisioni: è la più grande di sempre, e non sembra avere un "responsabile" The post Come è iniziata la carovana dei migranti verso gli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Carovana dei migranti - prima vittima : ANSA, - CITTA' DEL MESSICO, 23 OTT - La Carovana di migranti centroamericani in viaggio attraverso il Messico verso gli Stati Uniti ha registrato la sua prima vittima: una persona è morta ieri cadendo ...

La Carovana dei migranti va avanti inseguendo un miracolo : Gli honduregni della carovana non possono tornare indietro. Lì li aspettano pallottole, fame e malattie. Le minacce di Trump sono inutili. Leggi

Honduras - Croce Rossa : in Messico pronti ad accogliere la Carovana dei migranti

Carovana dei MIGRANTI : 7MILA ENTRATI IN MESSICO/ Ultime notizie - da Honduras verso USA : Trump "Brutte persone" : CAROVANA di MIGRANTI verso gli Usa: dall'Honduras passando per il MESSICO, 7MILA clandestini in cerca del confine americano. Trump mobilita l'esercito e lancia l'allarme

La Carovana dei migranti - 7.000 in marcia verso gli Usa. Trump : 'Emergenza nazionale' : Una carovana di circa 7.000 persone si sta dirigendo dal Centro America verso gli Stati Uniti . Secondo le autorità del Guatemala e del Messico il numero di migranti sta crescendo, nonostante le