Carla Fracci a 82 anni scatenata a Vieni da me | balla Asereje con Caterina Balivo

Vieni da me - Carla Fracci balla sulle note di Asereje : Nella puntata di oggi di Vieni da me, Caterina Balivo e Carla Fracci hanno ballato insieme sulle note di “Aserejé” del gruppo spagnolo Las Ketchup. Un siparietto davvero inedito per la più celebre delle etoile italiane, che ha ripercorso i momenti salienti della propria vita in una veste inedita grazie all’intervista della “cassettiera”. View this post on Instagram A @Vienidamerai oggi è successo anche ...