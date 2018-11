Capodanno in Musica | il cast del concerto di Canale 5

Capodanno in musica 2019 conferenza stampa in diretta : Oggi, venerdì 23 novembre 2018, si tiene, a Milano, la conferenza stampa di presentazione di Capodanno in musica, lo show musicale per l'ultimo dell'anno, in onda, la sera del 31 dicembre, su Canale 5, con la conduzione di Federica Panicucci.prosegui la letturaCapodanno in musica 2019 conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 23 novembre 2018 11:55.