Capodanno a Cinecittà World Roma con Irama e Cristina D’Avena | tutti gli ospiti

(Di venerdì 23 novembre 2018)conD'Avena e molti altri, non solo musicali. L'appuntamento è a partire dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2018 fino alla mattina del 1° gennaio 2019 per salutare con musica e spettacoli l'arrivo del nuovo anno e dare definitivamente l'addio a quello in corso.Sono in programma esibizioni di(atteso anche ala Bari),D'Avena e lo show dei Gem Boy. Le cene attese saranno con Gianfranco Vissani, Rocco Siffredi e Valentina Nappi.Nella notte del 31 dicembre ci sarà anche un raggaeton party con Muevelo, la fiesta que te mueve.La musica House suonerà son con MADE IN ITALY MUSIC - EMANUELE INGLESE, SUPERNOVA, ITALOBOYZ, FABIANN, TRIBALISM BOYS mentre la musica Techno con WATERGATE BERLIN – OCTAVE ONE live, TIEFSCHWARZ, MARCO EFFE.Spazio anche alla dance con GIGI L’ALTRO, DOUBLE FACE, JESSIE DIAMOND, DJ ...