Capelli biondi sfumati | 50 nuove idee dalle star ai saloni

Nina Moric cambia look : eccola con i Capelli biondi : Nina Moric cambia look. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, la modella croata ha prima annunciato ai follower la sua intenzione di schiarire i capelli e poi ha condiviso il risultato della seduta dal parrucchiere. L’ex moglie di Fabrizio Corona posta sul social uno scatto che la ritrae con il nuovo colore di capelli: “Nina biondic?”, scrive nella didascalia che accompagna la foto. “Bella bionda, mi piace molto come ...