Campagna Amica | arriva il pesce dall' Adriatico

In Italia perse 3 varietà di frutta su 4 : arrivano i “Sigilli” di Campagna Amica per salvare la biodiversità contadina : In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo anche per effetto dei moderni sistemi della distribuzione commerciale che privilegiano le grandi quantità e la standardizzazione dell’offerta. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione dell’inaugurazione del Villaggio contadino nella Capitale dove è stata aperta per tutto il week end una vera e propria Arca di Noè dove scoprire i cibi, le piante e gli ...