Calciomercato Serie A | impatto dei nuovi acquisti di Juventus | Napoli | Inter e Roma

Ibrahimovic al Milan?/ Ultime notizie Calciomercato - Galliani : 'Farebbe crescere il valore della Serie A' - IlSussidiario.net : Milan, torna Ibrahimovic? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Calciomercato Serie A - i cavalli di ritorno : diversi calciatori pronti a rientrare in Italia [GALLERY] : 1/6 Zlatan Ibrahimovic - Il suo ritorno in Serie A e al Milan passa ...

Calciomercato - i calciatori liberi che possono fare al caso dei club di Serie A [GALLERY] : 1/12 Serdar Tasci (Foto LaPresse/Xinhua) ...

Calciomercato Bari - innesto super per la Serie D : il rinforzo arriva dal Torino : Calciomercato Bari – Dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B è iniziato un nuovo progetto per il Bari, è arrivato il presidente De Laurentiis con l’obiettivo di portare in pochi anni il club in Serie B. La squadra sta dominando il girone I, si tratta infatti di una corazzata per la categoria ma il club non ha nessuna intenzione di rimanere a guardare. Si avvicina sempre di più un colpo per la difesa, si tratta di ...

Calciomercato - Calaiò si rimette in gioco in Serie C : ecco la destinazione : Sono stati mesi durissimi per l’attaccante Calaiò, il calciatore del Parma era stato inizialmente squalificato per due anni in seguito ai messaggi inviati alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie B ai calciatori dello Spezia, poi ridotta e 5 mesi e fino al 31 dicembre 2018. Nella prossima finestra di mercato l’attaccante potrebbe rimettersi in gioco e provare a conquistate una nuova promozione, Calaiò ...

Calciomercato - Nicola Sansone punta al ritorno in Serie A : in tre pronte ad aprirgli le porte : Calciomercato, Nicola Sansone sembrerebbe essere pronto a tornare in Italia, lasciando dunque il Villarreal Calciomercato, Nicola Sansone è in forza al Villarreal dall’estate del 2016, adesso però sembra essere giunta l’ora di cambiare aria, tornando presumibilmente in Italia. Solo 3 presenze in campionato in questa annata, tre anche in Europa League, ma Sansone non riesce a ritrovare la titolarità. Dopo Soriano dunque, ...

Calciomercato Barcellona - in uscita un centrocampista : club di Serie A sull’attenti : Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe presto sfoltire la propria mediana. Uno dei candidati a partire è l’ex Inter Rafinha, per il quale non è escluso un nuovo ritorno in Serie A. La cifra necessaria per acquistare il suo cartellino si è ridotta di qualche milione di euro e adesso ne servirebbero meno di 30. In virtù di ciò proprio i nerazzurri potrebbero tornare all’assalto del brasiliano, che ha ...

Calciomercato - il Manchester United segue attentamente un talento della Serie A : Le prestazioni di Lorenzo Pellegrini in questa prima fase di stagione hanno attirato l’attenzione delle big d’Europa. Il giovane centrocampista della Roma ha sfruttato i problemi fisici di Pastore per conquistare una maglia da titolare, poi mantenuta grazie ad una Serie di partite di livello condite da assist, gol e giocate decisive. L’ultimo club ad averlo messo nel mirino sarebbe il Manchester United con ...

Calciomercato - tanti calciatori in scadenza nel 2019 : le occasioni per i club di Serie A [GALLERY] : 1/19 David De Gea AFP/LaPresse ...

Calciomercato allenatori - Simeone si allontana dalla Serie A : In passato si è discusso spesso su un possibile ritorno di Diego Pablo Simeone in Italia. Soprattutto in riferimento alla panchina dell’Inter, una delle squadre in cui l’argentino ha giocato durante l’esperienza nel nostro paese. L’attuale tecnico dell’Atletico Madrid, però, sarebbe prossimo a rinnovare ancora il contratto con i colchoneros: è quanto riferito da “Radio Marca”. Il binomio ...

Calciomercato - Darmian pronto a tornare in Serie A : ecco i club interessati : Matteo Darmian fa gola a diversi club della nostra Serie A, il Calciomercato si avvicina ed il terzino inizia a sondare il mercato italiano Matteo Darmian non rientra più nei piani di Mourinho e del Manchester United. Una situazione che si protrae oramai da tanto tempo, un calciatore del suo calibro non può marcire in panchina, sarebbe una grave perdita per l’Italia oltre che un brutto stop nella carriera di Darmian. Il calciatore ...

Calciomercato - un calciatore del Manchester United punta i piedi contro Mou : arriva in Serie A? : Il Manchester United è lontano dai livelli a cui aveva abituato durante l’era di Ferguson. Nonostante la presenza in panchina di un allenatore di livello come Josè Mourinho, la squadra stenta a decollare, la costanza nell’ottenere risultati positivi manca e nello spogliatoio i malumori abbondano anche a causa dello stesso tecnico. Uno dei calciatori che sta vivendo male il rapporto con lo Special One è Paul Pogba, che secondo i ...

Calciomercato - Nicola Sansone torna in Serie A : è testa a testa : Si avvicina il Calciomercato di gennaio e le trattative si preparano ad entrare nel vivo. Un calciatore che fino al momento non è stato decisivo è l’attaccante Nicola Sansone, pochi minuti tra Liga ed Europa League con la maglia del Villarreal. Per questo motivo il calciatore potrebbe cambiare maglia e dopo le esperienze con Crotone, Parma e Sassuolo tornare nel campionato di Serie A. In particolar modo sono due i club pronti ad ...

Calciomercato - Gabbiadini pronto al ritorno in Serie A : scatta l’asta! : Manolo Gabbiadini fa gola a diversi club del nostro campionato, il calciatore sembra essere in rotta con il Southampton che ha fissato il prezzo del cartellino Manolo Gabbiadini, dopo aver siglato il gol salvezza nella passata stagione, sembra non rientrare più nei piani del Southampton. Il club inglese infatti sta utilizzando col contagocce il calciatore italiano, che ha perso la Nazionale ed ora intende tornare in Italia per ...