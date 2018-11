Calciomercato | rinnovo Kanté | è il più pagato al Chelsea

Calciomercato Inter - rinnovo vicino per un obiettivo dei nerazzurri : Sembrava potersi liberare a zero la prossima estate, ma adesso il suo agente, Mino Raiola, sarebbe vicino all’accordo con il Paris Saint Germain per il rinnovo del suo assistito. Stiamo parlando di Alphonse Areola, portiere classe ’93 nel mirino dell’Inter per il dopo Handanovic. Il francese, campione del Mondo con la Francia la scorsa estate, nelle scorse settimane aveva fatto trapelare il proprio disappunto per non ...

Calciomercato Cagliari - pronto il rinnovo per Joao Pedro : Cagliari - Bufera alle spalle, Joao Pedro si sta godendo un nuovo risveglio: e il Cagliari se lo coccola rinnovandogli la stima e proponendogli un prolungamento del contratto fino al 2023. I rossoblù ...

Calciomercato Barcellona : rinnovo in vista per Ernesto Valverde : Il futuro del tecnico spagnolo nella prossima stagione dovrebbe essere ancora blaugrana.La dirigenza del Barcellona sembra più intenzionata che mai a proseguire la propria collaborazione con Ernesto Valverde. Il contratto del tecnico scadrà nel mese di giugno del 2019 e, secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, le due parti dovrebbero incontrarsi la prossima settimana per discuterne, approfittando della pausa delle ...

Calciomercato Lazio - ufficiale il rinnovo di contratto di Radu fino al 2021 : Senatore, leader, uomo spogliatoio. Oggi, come ieri, almeno per altri tre anni: Stefan Radu ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 2021 , come comunicato dai canali ufficiali dei ...

Calciomercato Chelsea - ufficiale il rinnovo di Marcos Alonso : Nove presenze e un gol in stagione tra Premier League e Coppe , un punto fermo del Chelsea di Antonio Conte prima e Maurizio Sarri poi. Marcos Alonso rinnova il suo contratto con il club ...

Calciomercato Perugia - ufficiale : rinnovo fino al 2020 per Bianco : Perugia - Raffaele Bianco e il Perugia , ancora insieme fino al 2020: il centrocampista, arrivato nell'estate 2017, ha collezionato fino ad ora con i Grifoni 40 presenze arricchite da 2 gol, il primo ...

Calciomercato Udinese - rinnovo fino al 2022 per Ingelsson : UDINE - L' Udinese , attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che "Svante Ingelsson ha firmato oggi il prolungamento del proprio contratto e vestirà bianconero fino al 30 ...