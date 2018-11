Calciomercato Milan | Higuain torna alla Juventus? Le ultime

IBRAHIMOVIC AL MILAN?/ Ultime notizie Calciomercato : Leonardo e Maldini lo hanno convinto - ecco l'offerta - IlSussidiario.net : Milan, torna IBRAHIMOVIC? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Calciomercato Milan - il Siviglia riscatterà Andrè Silva : Sette gol in 11 presenze in Liga, compresi i due 'pesantissimi' realizzati nel successo sul Real Madrid: ad André Silva sono bastati pochi mesi per impressionare positivamente il Siviglia , club che ...

Calciomercato Milan : Andrè Silva rimane a Siviglia : Calciomercato Milan, Silva NON TORNA- Era arrivato al Milan con la speranza, sua e dei tifosi rossoneri, che potesse diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco. L’avventura di Andrè Silva, però, con il Milan è durata appena una stagione: il tempo di poco campo, molte panchine e qualche gol nel finale di campionato. L’attaccante portoghese, […] L'articolo Calciomercato Milan: Andrè Silva rimane a Siviglia proviene da Serie A News ...

Calciomercato Milan - non solo Ibra : spuntano alternative offensive e un centrocampista [GALLERY] : 1/5 LaPresse/PA ...

Calciomercato - Ibrahimovic in Italia : non solo il Milan - si aprono altre due piste clamorose : Si avvicina sempre di più il mercato di gennaio ed i club del campionato di Serie A sono già al lavoro per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. Un calciatore al centro delle trattative è Zlatan Ibrahimovic, dopo l’esperienza con i Galaxy lo svedese ha chiesto espressamente di tornare in Italia. Ovviamente le preferenze sono per il Milan, i rossoneri nelle ultime ore hanno incontrato l’agente Mino Raiola, ...

Il Calciomercato oggi – Il Milan pensa al triplo colpo : Il calciomercato oggi – Il Milan è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus, la prestazione per la squadra di Gattuso non è stata comunque da buttare, il club rossonero ha confermato i miglioramenti che avevano portato alla striscia di risultati positivi. Il club rossonero adesso continua la preparazione in vista della difficile trasferta sul campo difficile campo della Lazio, la partita non è a ...

Calciomercato Milan - obiettivo De Paul : Come riporta Sky Sport, nella giornata di lunedì la dirigenza rossonera incontrerà gli agenti dell'argentino , rappresentato dalla You First Sport, stessa agenzia che cura anche gli interessi di ...

Calciomercato Milan - missione Champions League : tre innesti per Gattuso - così cambia l’11 [FOTO] : 1/15 Spada/LaPresse ...

Calciomercato Milan - non solo Ibra e De Paul : Leonardo ha altri due obiettivi sul taccuino : Il direttore dell’area tecnica rossonera segue due obiettivi per il mercato di giugno, si tratta di Ben Yedder e Van de Beek Il Calciomercato del Milan pare essere già entrato nel vivo, Leonardo infatti non perde tempo e prosegue nel suo lavoro di rafforzamento della rosa rossonera. LaPresse/EFE Non solo Ibrahimovic e De Paul, il responsabile dell’area tecnica segue anche altri due obiettivi presumibilmente per la sessione di ...

Calciomercato Milan - incontro con gli agenti di De Paul : la situazione : Calciomercato Milan, Rodrigo De Paul è uno dei calciatori sul taccuino di Leonardo, programmato un incontro con gli agenti Calciomercato Milan, in casa rossonera pullulano le notizie in vista della sessione di mercato di gennaio. Non potrebbe essere altrimenti dati i tanti infortuni che hanno colpito la rosa di Gattuso, Leonardo sa di dover agire, anche se con oculatezza viste le sanzioni Uefa che incombono. Nelle ultime ore è rispuntata ...

Calciomercato Milan - i tre acquisti del mercato di gennaio : l’esordio di Ibrahimovic potrebbe essere contro la Juve : Calciomercato Milan, Leonardo si è messo sulle tracce di diversi calciatori per rafforzare la rosa rossonera dopo i tanti infortuni delle ultime settimane Calciomercato Milan, Leonardo si è messo all’opera per puntellare la rosa in vista della sessione invernale, a seguito di una serie di infortuni davvero catastrofica per mister Gattuso. In tanti sono fermi ai box, alcuni dei quali per un lungo periodo come Bonaventura, Biglia e ...

Calciomercato Milan - il club fa sul serio : Ibra - Caio e Sensi : Calciomercato Milan – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, il prossimo weekend promette spettacolo con tante partite interessanti. Il percorso del Milan fino al momento è stato altalenante, un inizio positivo, poi una serie di risultati utili consecutivi fino alla sconfitta rimediata contro la Juventus. L’obiettivo del club è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, per ...