Calciomercato Barcellona | Dembelè non può essere ceduto | ecco perchè

Calciomercato - Neymar al Barcellona in 4 mosse : Getty Images Al Barcellona dal 2013 al 2017, Neymar ha giocato con la maglia dei catalani 186 gare segnando 105 gol e vincendo la Liga, la Coppa del Re, la Champions League e la Coppa del Mondo per ...

Calciomercato Liverpool : ecco l’incredibile clausola anti-Barcellona : Dopo aver visto Coutinho, e ancora prima Suarez, volare verso Barcellona, il Liverpool si è cautelato con una clausola di mercato costosissima. Se i blaugrana volessero ancora trattare un giocatore dei Reds dovrebbero pagare, oltre al prezzo del cartellino, un extra di ben 90 milioni di euro. Secondo il Sun, infatti, a seguito del passaggio di Coutinho al Camp Nou per 130 milioni (esclusi bonus), è stata fissata questa particolare clausola ...

Calciomercato - il Barcellona potrebbe soffiare un calciatore a Inter e Juventus : i dettagli dell’operazione : Le logiche del Calciomercato, si sa, non sono propriamente lineari, così un calciatore che sembra essere vicino a un determinato club dopo poche ore si accasa ad un altro. Lo si è visto in estate con Malcom, prima vicino all’Inter, poi vicinissimo (era praticamente fatta) con la Roma ed infine, proprio mentre la società giallorossa lo attendeva per la firma, ecco il volo a Barcellona e l’inizio di una nuova avventura. Proprio i ...

Calciomercato : Rabiot avrebbe già deciso il proprio futuro - è al Barcellona (RUMORS) : E' uno dei giocatori più chiacchierati attualmente sul mercato, sopratutto perché in scadenza di contratto nel 2019 e con nessuna intenzione di rinnovare con il suo attuale club: parliamo di Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 che sembra aver deciso di lasciare il club parigino per provare un'avventura in un campionato più competitivo rispetto alla Ligue 1. Il giocatore sembrava vicino ad un rinnovo di contratto con il Psg, ma le ...

Calciomercato Barcellona - in uscita un centrocampista : club di Serie A sull’attenti : Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe presto sfoltire la propria mediana. Uno dei candidati a partire è l’ex Inter Rafinha, per il quale non è escluso un nuovo ritorno in Serie A. La cifra necessaria per acquistare il suo cartellino si è ridotta di qualche milione di euro e adesso ne servirebbero meno di 30. In virtù di ciò proprio i nerazzurri potrebbero tornare all’assalto del brasiliano, che ha ...

Calciomercato Barcellona : rinnovo in vista per Ernesto Valverde : Il futuro del tecnico spagnolo nella prossima stagione dovrebbe essere ancora blaugrana.La dirigenza del Barcellona sembra più intenzionata che mai a proseguire la propria collaborazione con Ernesto Valverde. Il contratto del tecnico scadrà nel mese di giugno del 2019 e, secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, le due parti dovrebbero incontrarsi la prossima settimana per discuterne, approfittando della pausa delle ...

Calciomercato - Il Barcellona su Ünder : Braida al Franchi per vederlo in Fiorentina-Roma : ... che in questi giorni i quotidiani spagnoli stanno rilanciando: "Posso dire che ha grande credibilità ed è molto rispettato in Spagna e all'interno del mondo blaugrana, ma sul fatto che possa essere ...

Calciomercato Barcellona - offerta spaventosa del Manchester City per Messi : Ebbene sì, Leo Messi è stato sul punto di lasciare il Barcellona un anno fa, destinazione Manchester City. Lo ha rivelato oggi ‘El Mundo’, che ha parlato di un’offerta faraonica fatta pervenire alla ‘Pulce’ nell’autunno 2017, poco prima del rinnovo miliardario col Barca. Secondo il quotidiano di Madrid il fuoriclasse argentino sarebbe stato invogliato a lasciare la Catalogna con un’offerta di 250 ...

Calciomercato : Barcellona - chi sarà l'erede di Suárez? I 6 bomber seguiti dai blaugrana : Parole chiare quelle del Pistolero, attaccante che spinge il club 'a pensare in prospettiva a un nuovo numero 9'. Ecco quindi che El Mundo Deportivo ha stilato la lista degli eletti della società ...

Calciomercato Barcellona - 14 nomi in lista : ... Paul Pogba il sogno per la stagione 2019/2020 Paul Pogba , 25 anni, centrocampista, Manchester United, Poco da scoprire sul conto di uno dei più forti centrocampisti del mondo. La vittoria dei ...

Calciomercato - trova conferme l’interesse del Barcellona per Piatek : I dodici gol in otto partite non possono passare inosservati, così Krzysztof Piatek, autentica rivelazione di questo inizio di stagione, ha iniziato a raccogliere l’interesse di diversi top club europei. Uno di questi è proprio il Barcellona, che secondo il Mundo Deportivo segue da tempo e con attenzione l’attaccante polacco. I tifosi del Genoa iniziano a tremare, anche perché il potere d’acquisto dei catalani non si fermerà di ...