Calcio sotto shock | arbitro muore dopo un incidente stradale con la moto | donna

Mondo del Calcio sotto shock - muore ex calciatore : si getta dal cavalcavia poi viene investito : Mondo del calcio sotto shock per un episodio tristissimo e che ha sconvolto tutti. Tragedia sull’autostrada A10 tra Albissola e Savona, un ex calciatore con un passato nel calcio professionistico, Antonio Marcolini, è morto dopo essere caduto dal cavalcavia all’altezza della galleria Quattro stagioni, immediati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Marcolini apparteneva ad una famiglia di calciatori, è ...

Calcio - il presidente AIA Nicchi si è incontrato con due sottosegretari del governo : Dopo la spiacevole vicenda dell’arbitro Riccardo Bernardini selvaggiamente aggredito in una gara di Promozione e salvato soltanto dall’intervento di un massaggiatore dallo stesso arbitro espulso in precedenza, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi ha voluto incontrare due sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Maurizio Santangelo e Simone Valente. Nel corso ...

Mondo del Calcio sotto shock : calciatrice muore a 19 anni : mistero sul decesso [NOMI e DETTAGLI] : E’ un giorno triste per tutto il Mondo del calcio, un grave lutto ha infatti colpito il calcio femminile. E’ morta Verena Erlacher, centrocampista offensiva originaria di Lagundo, la calciatrice aveva appena 19 anni. In passato aveva militato in serie A con il CF Alto Adige ed era stata convocata nelle Nazionali giovanili, under 16 e 17. Per il momento sono ignote le cause del decesso, la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato ...

Calcio - Albissola. Il presidente federale Gravina difende i ceramisti : "Non è possibile che debbano sottostare agli stessi obblighi di club ... : ...- in termini di progetto sarebbe soltanto l'applicazione di alcuni vantaggi di natura fiscale che arrivano dal dilettantismo e che dà possibilità di essere credibili davanti al mondo dello sport. Non ...

Calciomercato Torino : le prime mosse granata “sotto traccia” in vista di gennaio : Calciomercato Torino, il ds granata Petrachi si sta muovendo per dare nuove soluzioni a mister Mazzarri in vista di gennaio e della sessione invernale Il Torino è ancora alla ricerca di un esterno destro da aggiungere alla rosa di mister Mazzarri. I granata stanno sondando il mercato per trovare un interprete che possa arricchire il pacchetto di esterni composto da Ansaldi, De Silvestri ed Ola Aina, con l’adattato Parigini che in ...

Mondo del Calcio sotto shock - ex calciatore muore in campo per infarto [NOME e DETTAGLI] : Altra tragedia che sconvolge il Mondo del calcio ed ancora una volta il Brasile. Nelle scorse ore è infatti morto l’ex calciatore José Marcelo Januário Araújo, meglio conosciuto come Esquerdinha, che ha subito un arresto cardiaco mentre disputava una partita amatoriale. A livello giovanile ha giocato con diversi club brasiliani tra cui il Botafogo. Poi importanti esperienze nel campionato brasiliano con Bahia e Vitoria prima di ...

Mondo del Calcio sotto shock : calciatore trovato morto [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock per la morte di un calciatore, tutto il Brasile sconvolto. E’ stato infatti trovato morto in un boschetto di Sao Josè de Pinhais, nella regione metropolitana di Curitiba, sud del Brasile, Daniel Correa Freitas, centrocampista offensivo, mezzala che giocava in Serie B nel Sao Bento ma di proprietà del San Paolo. Era stato una promessa del calcio brasiliano, adesso questa morte tragica con i compagni di ...

Il Calcio belga è finito sotto accusa per corruzione legata a partite truccate : Il campionato belga sta vivendo il primo, vero momento drammatico in 124 anni di storia. La magistratura indaga su vari reati che vanno dal riciclaggio alla corruzione e su presunte partite truccate della passata stagione. La polizia ha effettuato 44 perquisizioni, coinvolgendo quasi tutte le 16 squadre della prima divisione, la Jupiler League; sotto la lente dei pm sono finite anche l'Anderlecht, lo Standard Liegi e il Club Bruges. Tutto ...