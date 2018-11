Calcio | Football Leaks rivela | Sergio Ramos positivo all’antidoping dopo la finale di

oasport

: Nuova rivelazione #WikiLeaks: Sergio Ramos fu trovato positivo all'antidoping per un farmaco non dichiarato dopo la… - Eurosport_IT : Nuova rivelazione #WikiLeaks: Sergio Ramos fu trovato positivo all'antidoping per un farmaco non dichiarato dopo la… - Sport_Mediaset : #FootballLeaks mette nei guai #SergioRamos - SkySport : ?? “1964, il Bologna Paradiso” ?? “Storie” di @matteomarani ?? Tutti gli appuntamenti ?? Sabato 24 novembre ? 20:30… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Secondo quanto riportato dasarebbe stato trovatoad un controllo antidoping al termine delladi Champions League vinta dal Real Madrid 4-1 sulla Juventus, a Cardiff nel 2017. Un’indiscrezione clamorosa, pubblicata da L’Espresso, secondo cui la sostanza trovata sarebbe satata il Desametasone, proibita dalla Wada se non comunicata preventivamente.Proprio qui sta il nodo della vicenda, infatti Mikel Aramberri, il medico del Real Madrid, si sarebbe preso la responsabilità dell’accaduto, comunicando alla Uefa di aver sbagliato a segnalare il prodotto iniettato, scrivendo il Celestone Cronodose al posto del Desametasone, ovvero un altro prodotto basato sullo stresso principio attivo. La Uefa ha ritenuto questa spiegazione credibile, scegliendo di archiviare il caso. Una vicenda che prima d’ora non era però mai uscita e per questo sta ...