Busto Arsizio Matteo Ettore Albanesi sfregia con l’acido l’ex Maria Candelaria

Busto Arsizio - spintonano e deridono agenti : nigeriani espulsi : A Busto Arsizio, provincia di Varese, il nucleo di motociclisti della polizia ha fermato due cittadini nigeriani durante l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Il parcheggio dell'ospedale è gratuito ma i due irregolari lo spacciavano a pagamento e si facevano pagare dagli automobilisti. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, sono stati aggrediti sia verbalmente che fisicamente dai parcheggiatori abusivi che sono andati su tutte ...

Samsung Volley Cup – La Unet E-Work Busto Arsizio vince al tie break e vola in cima alla classifica : Samsung Volley Cup: la Unet E-Work Busto Arsizio recupera da 0-2 e supera al tie-break Il Bisonte Firenze nel posticipo della sesta giornata. Le farfalle tornano in cima alla classifica in compagnia di Novara Non ha colto il successo da tre punti, che l’avrebbe portata al primo posto solitario in classifica, ma ha raccolto in rimonta due punti eccezionali la Unet E-Work Busto Arsizio, vincente per 3-2 su Il Bisonte Firenze. Sotto 2 ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Busto Arsizio batte Firenze e aggancia Novara in testa : Busto Arsizio ha agganciato Novara in testa alla classifica della Serie A1 di Volley femminile. Le Farfalle sono riuscite a sconfiggere Firenze per 3-2 (17-25; 16-25; 25-18; 25-20; 15-9) nel posticipo della sesta giornata e ha così infilato il quinto successo consecutivo in campionato, conservando la propria imbattibilità ma lasciando un punto per strada. Al PalaYamamay le padrone di casa sono riuscite nell’impresa di rimontare dalla 0-2 e ...

A Busto Arsizio piantate querce - frassini e cornioli : "Sono gli alberi del futuro" : Busto Arsizio , Varese, , 19 novembre 2018 - Nuovi alberi in città. Domenica 18 novembre, il primo atto, in vista del 21 novembre, Giornata nazionale degli alberi , che in città coinvolgerà numerose ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Busto Arsizio batte Chieri e aggancia Casalmaggiore in testa : Busto Arsizio ha agganciato Casalmaggiore in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le Farfalle hanno sconfitto Chieri a domicilio con un netto e rapido 3-0 (25-20; 25-12; 25-19) nel posticipo della quinta giornata di campionato, hanno infilato il quarto successo in campionato confermando la propria imbattibilità (hanno già osservato il turno di riposo) e si confermano al comando con lo stesso numero di punti delle ...

Chieri Busto Arsizio streaming video Rai : dichiarazioni e orario - Volley Femminile Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Chieri Busto Arsizio: streaming video e tv del match, valido nella 5giornata di Serie A1 di Volley Femminile, oggi 15 novembre.

Carceri : inaugurato a Busto Arsizio sportello garante detenuti : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - E' stato inaugurato nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, lo 'sportello del garante regionale dei detenuti'. "Avvicinare l’istituzione regionale ai detenuti è un importante segnale di attenzione e sensibilità. Anche chi si trova in condizioni di restrizi

Busto Arsizio - la giunta di centrodestra inaugura piazza con Emanuele Filiberto. 80 anni fa decreto regio sulle leggi razziali : Il 17 novembre del 1938, con decreto regio, entrano in vigore le leggi razziali. Il 17 novembre 2018, esattamente ottant’anni dopo, qualcuno decide di festeggiare i Savoia. Succede a Busto Arsizio, centomila abitanti nel Basso Varesotto, dove i monarchici italiani, che proprio in città hanno la loro sede, sono già in trepidazione per l’arrivo del principe Emanuele Filiberto, ‘special guest’ scelto, non senza polemiche, dall’amministrazione ...

Busto Arsizio : polemiche per la visita di Emanuele Filiberto : "Un insulto agli ebrei" : Invitato per l'inaugurazione della piazza dedicata a Vittorio Emanuele II proprio nel giorno in cui, 80 anni fa, Vittorio Emanuele III ratificò il Regio Decreto con cui entrarono in vigore le leggi razziali

Busto Arsizio. A soli 51 anni è morto il regista Max Croci : Lutto nel cinema italiano. A soli 51 anni è morto Max Croci dopo una lunga malattia. A dare la notizia

Varese : blitz antidroga a Busto Arsizio - arrestato un pusher : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Scene da film, a Busto Arsizio, nel varesotto, dove la polizia ieri ha arrestato un noto spacciatore della zona e sequestrato un notevole quantitativo di eroina. La caccia all'uomo, un 33enne di origine marocchina con precedenti, irregolare in Italia, conosciuto con il

Carceri : Comi (Fi) - in visita a Busto Arsizio - agenti meritano risposte : Milanom, 29 set. (AdnKronos) - Lunedì pomeriggio Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo Ppe, sarà in visita alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, per confrontarsi con il direttore, gli agenti di Polizia Penitenziaria e le organizzazioni sindacali, a seguito della