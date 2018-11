Bufera sul candidato 5stelle a Corleone. Di Maio annulla il comizio : È Bufera su Maurizio Pascucci, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Corleone, in Sicilia. A scatenarla alcune dichiarazioni e una foto postata da quest'ultimo sui social. Il vicepremier Luigi Di ...

Bufera sul "caffè" di Gramellini dedicato a Silvia Romano. La rete si divide : "Populista" - "No - leggete anche la seconda parte" : "Ha ragione chi pensa, dice o scrive che la giovane cooperante milanese rapita in Kenya da una banda di somali avrebbe potuto soddisfare le sue smanie d'altruismo in qualche mensa nostrana della Caritas, invece di andare a rischiare la pelle in un villaggio sperduto nel cuore della foresta". Il Caffé, rubrica curata dal giornalista Massimo Gramellini sulle pagine del Corriere della Sera, è andato di traverso a molti. Fermandosi ...

Dolce & Gabbana - insulti ai cinesi : hackerato profilo Instagram/ Bufera social : i vip prendono le distanze - IlSussidiario.net : Dolce & Gabbana: hackerato profilo Instagram. Reazione alla pubblicità sessista cinese? Ecco cosa sta succedendo alla maison

DOLCE & GABBANA - INSULTI AI CINESI : HACKERATO PROFILO INSTAGRAM/ Bufera social : campagna marketing razzista? - IlSussidiario.net : DOLCE & GABBANA: HACKERATO PROFILO INSTAGRAM. Reazione alla pubblicità sessista cinese? Ecco cosa sta succedendo alla maison

Toninelli intervistato dai bambini “Alla lavagna” - Bufera sulla Rai : “Nemmeno l’Istituto Luce” : Anche dopo la messa in onda della puntata di Alla Lavagna con il ministro Danilo Toninelli, la Rai finisce nella bufera: "Anche dopo la messa in onda della puntata con Toninelli, sul Web numerosi utenti hanno protestato contro la Rai: "Una classe piena di bambini, i sorrisi plastificati, le telecamere, le domande già preparate, alla lavagna il ministro dell'interno a parlare di sovranismo o il ministro delle infrastrutture a parlare di non so ...

Turchia-Svezia - Bufera sull’arbitro della gara : “ci ha promesso due rigori” : Turchia-Svezia, le rivelazioni del centravanti svedese Berg hanno fatto infuriare la Nazionale turca che adesso minaccia denunce Turchia-Svezia è una gara destinata a far discutere a lungo. La Svezia ha vinto in trasferta per 1-0, grazie ad un calcio di rigore che ha scatenato il caos. Passando ai fatti, ecco quanto accaduto. Il direttore di gara nel primo tempo ha negato un penalty a Berg, centravanti svedese, il quale ha rivelato ad ...

'Nascondere portafogli e gioielli a Napoli' - è Bufera sull'app Google Trips : Il Movimento Neoborbonico ha inviato ai responsabili dell'app per viaggi e turismo Google Trips la richiesta di rimuovere le informazioni su Napoli: nella scheda relativa alla città, infatti, nelle ...

Pd - Bufera sul giovane candidato : “Non umiliamo chi è svantaggiato come fa un Burioni qualsiasi”. Attacchi da politici e dal virologo : “Occupiamoci di chi è svantaggiato, del 99% delle persone che non hanno la possibilità di far parte del ‘meglio’ della società. E non umiliamoli se avanzano dei dubbi come un Burioni qualsiasi“. Queste le parole del giovane candidato alla segreteria del Pd, Dario Corallo, pronunciate ieri dal palco dell’Assemblea nazionale del partito. Su Corallo, da stamattina, sono partiti gli Attacchi e le critiche da parte del ...

"L'omosessualità è una malattia" : Bufera sulla tesi del prof che educa all'affettività : Un programma di educazione sessuale che insegna agli alunni delle scuole medie che non sempre il desiderio erotico è adeguato alla propria umanità, come nel caso dell'omosessualità.Sarebbe accaduto in una scuola media del Bergamasco dove sembra che un insegnante di matematica abbia fornito ai suoi studenti delle schede, in merito ad alcune lezioni di educazione all'affettività e alla sessualità. Lo riferisce il Corriere della Sera, specificando, ...

Arcivescovo sulla Porsche trainata da 50 bambini - Bufera sulla processione : Il video di un Arcivescovo a bordo di una Porsche trainata da 50 bambini ha scatenato una bufera sulla processione che si è svolta a ebbu, cittadina di Malta . Gwann Sultana , 47 anni, è stato appena ...

Decreto Genova è legge/ Ultime notizie - Bufera sul pugno di Toninelli "E' un non-ministro - deve dimettersi" - IlSussidiario.net : Decreto Genova è legge: bagarre al Senato dopo i 167 SÌ con cui il Governo passa indenne la prova dell'Aula. Renzi durissimo contro Lega-M5s

I militanti cantano inno nazista. Bufera sul partito della Merkel : Era la sera dell'anniversario della Notte dei Cristalli, uno dei giorni più bui della storia tedesca, quella dei pogrom nazisti contro gli ebrei nel 1938. E alcuni giovani militanti del movimento ...

Bufera sul social manager di Salvini che prende in giro un bimbo : Il bambino con la maglietta rossa è diventato per un giorno l'idolo dei social. Quello sguardo serio, non festeggiante , rispetto agli altri compagni, e anche la postura distaccata dal resto della ...

Salvini intervistato dai bambini “Alla lavagna” - Bufera sulla Rai : “Propaganda rivoltante” : Il format del nuovo programma prevede che i bambini vestano i panni dell'intervistatore e pongano domande di politica agli ospiti presenti. La prima puntata ha visto la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, al quale i bambini hanno fatto domane su razzismo, immigrazione e vita privata.Continua a leggere