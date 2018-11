Brucia tutti il Samsung Galaxy S8 con la patch di novembre | prima analisi sulla XXU4CRK1

optimaitalia

(Di venerdì 23 novembre 2018)Ci apprestiamo a vivere un fine settimana davvero interessante per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare unS8 in Italia, in riferimento stavolta alle questioni software. Dopo essere stato protagonista di diverse offerte durante il periodo Black Friday 2018, soprattutto con Unieuro che l'ha proposto al pubblico a 369 euro, oggi torniamo a parlare di questo prodotto nell'ottica di un nuovo aggiornamento. No, non sto parlando di Android Pie e delle enormi aspettative nei confronti di One UI, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, ma di un pacchetto softwarecarta molto interessante.Perché utilizzo l'espressione "carta"? Fondamentalmente, al momento della pubblicazione del nostro articolo sappiamo due cose a proposito dell'aggiornamento diper ilS8. Da un lato, siamo al cospetto dell'aggiornamento diper ...