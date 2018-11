Brexit | su Gibilterra il Regno Unito non molla E Pedro Sánchez mostra i denti

Brexit - Sanchez non molla su Gibilterra : “Senza cambiamenti metteremo il veto” : Su Gibilterra Pedro Sanchez non arretra. Almeno per ora. Il premier spagnolo ha ribadito la minaccia di porre il veto sulla Brexit se nel Withdrawal Agreement, il documento che sancisce l’uscita del Regno Unito dall’Ue, non sarà inserito un capitolo che riguarda lo status del territorio britannico d’oltremare. In un tweet il capo del governo di Madrid ha spiegato che “dopo la mia conversazione con Theresa May, le nostre ...

Gibilterra prima di tutto : la Spagna minaccia il veto sulla Brexit : Il premier spagnolo Pedro Sanchez ribadisce la minaccia della Spagna di porre il veto sulla Brexit riguardo a Gibilterra. In un tweet Sanchez ha spiegato che "dopo la mia conversazione con Theresa May, le nostre posizioni rimangono lontane", e precisato che il suo "governo difenderà sempre gli interessi della Spagna". "Se non ci sono cambiamenti, porremo il veto alla Brexit", ha ammonito.

Perché Gibilterra è diventata un intoppo per la Brexit : La bozza fissa 'i parametri di una partnership ambiziosa, ampia, profonda e flessibile sul commercio e la cooperazione economica, la polizia e la giustizia penale, la politica estera, la sicurezza e ...

Gibilterra - la contesa Gran Bretagna-Spagna riaperta dalla Brexit - : Il promontorio all'estremità meridionale della penisola iberica da tre secoli è al centro di una disfida tra i due Paesi. Nel 1967 gli abitanti con un referendum sancirono la volontà di appartenere al ...

Brexit - la Ue : «C’è l’accordo» Ma la Spagna punta i piedi per Gibilterra Cosa succede ora? : Inviato ai 27 Stati dell’Ue il testo sulle relazioni future. Il presidente del Consiglio Ue dà l’annuncio su Twitter. May sulla questione di Gibilterra: «Ho parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sono fiduciosa». Ma la Spagna punta i piedi

Brexit : Gibilterra - Spagna punta i piedi : Questo è l'unico punto su cui il lavoro dei negoziatori sta andando avanti, mentre per il resto, il testo sulla dichiarazione politica congiunta per le relazioni future è da considerarsi chiuso.

In bozza Brexit non c'è cenno Gibilterra : Il testo della dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future è ora al vaglio degli ambasciatori dei 27, che si sono riuniti stamani alle 11, in una seduta straordinaria. Tutte le notizie di ...

Brexit - Commissione : nodi Gibilterra e pesca non ancora risolti : ... askanews, - 'Le questioni relative allo statuto di Gibilterra e alla pesca devono ancora essere risolte' nel negoziato che 'continua fra gli Stati membri' sul testo della dichiarazione politica ...

Brexit. Gibilterra - Spagna pronta a veto : 05.24 Theresa May riprenderà tra poco, a Bruxelles, il dialogo con Juncker, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia il veto sull'intesa raggiunta se non avrà certezza su un negoziato separato su Gibilterra, territorio autonomo britannico storicamente rivendicato da Madrid. Il capo negoziatore della Ue, Michel Barnier aveva detto che tutti i 27 stati membri avevano dato luce verde al testo di accordo sul divorzio. Ieri sera riunione ...

Brexit - Spagna pronta a veto su Gibilterra Downing Street : “Incontro May Juncker a Bruxelles non per stretta di mano” : Non bastavano i guai interni di Theresa May – “minacciata” dagli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup e dai deputati conservatori pro Brexit che vogliono destiturila – e il fragile dialogo con Bruxelles, la Brexit si trova ora davanti a un ostacolo nuovo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia infatti il veto sull’intesa raggiunta senza la rassicurazione esplicita che la trattativa su Gibilterra ...

La Spagna pronta al veto sulla Brexit per Gibilterra : Diplomazia al lavoro Ma la diplomazia è al lavoro per trovare una soluzione e per chiudere il testo sulla dichiarazione politica congiunta Ue-Gb che sarà sul tavolo del presidente della Commissione ...

La Spagna ha minacciato di votare “no” all’accordo su Brexit a causa di Gibilterra : Il governo spagnolo ha minacciato di votare “no” all’accordo su Brexit raggiunto da Regno Unito e Unione Europea se non sarà modificato un articolo del trattato che riguarda Gibilterra, il territorio britannico che si trova nel sud della Spagna. Il

Brexit - la Spagna minaccia di votare no : vuole chiarezza su Gibilterra : La strada verso una soluzione negoziata per la Brexit potrebbe complicarsi all'improvviso. A ingarbugliare le cose è la Spagna , che approfitta delle difficoltà politiche e diplomatiche del Regno ...