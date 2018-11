Brexit di nuovo in salita | la Spagna punta i piedi su Gibilterra

Brexit - solo un nuovo referendum può rompere l’impasse : Il copione si sta dispiegando come largamente previsto con l’eccezione di qualche inattesa fuga in avanti. Non erano scontate fino a ieri le dimissioni di Dominic Raab né era certo il...

Stephen Barclay è il nuovo ministro per la Brexit : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - solo un nuovo referendum può rompere l'impasse : Il copione si sta dispiegando come largamente previsto con l'eccezione di qualche inattesa fuga in avanti. Non erano scontate fino a ieri le dimissioni di Dominic Raab né era certo il guanto di sfida ...

Barclay è nuovo ministro per la Brexit : ANSA, - ROMA, 16 NOV - Il sottosegretario alla Sanità Stephen Barclay è stato nominato nuovo ministro per la Brexit. Lo riporta il Guardian. Poco conosciuto, Barclay è stato direttore della Barclays ...

Brexit - e ora che succede? Dalla caduta di May al nuovo referendum : A pochi mesi dal via al divorzio tra Londra e l’Ue, il governo May è appeso a una serie di scadenze. Gli scenari vanno da un’approvazione pacifica (o quasi) del Parlamento allo spettro di nuove elezioni. Ecco cosa aspettarsi, punto per punto...

Nuove elezioni o nuovo referedum May è out. Brexit - tutti gli scenari : L'accordo con Bruxelles non soddisfa nessuno e con ogni probabilità sarà bocciato in aula. May ormai sfiduciata, Corbyn vuole Nuove elezioni ma c'è anche l'ipotesi di un secondo referendum q Segui su affaritaliani.it

May : bozza sulla Brexit rispetta la volontà del popolo. Non ci sarà un nuovo referendum : May a Corbyn: il referendum non sarà ripetuto Il referendum sulla Brexit "non sarà ripetuto" e Londra "lascerà l'Ue, l'unione doganale, la politica comune sulla pesca e sull'agricoltura", ha ...

Brexit : 1 mln firme per nuovo referendum : ANSA, - ROMA, 28 OTT - La campagna dell'Independent per un referendum bis sulla Brexit ha raggiunto la soglia del milione di firme solo tre mesi dopo l'avvio dell'iniziativa: lo riporta oggi lo stesso ...

Bye Bye BoJo - la Brexit ha un nuovo Campione - : Geoffrey Cox è entrato nell'Esecutivo di Theresa May a luglio, e in poco meno di 4 mesi è riuscito a diventare il punto di riferimento dei Brexiter ancora al Governo. Il backstop a tempo indeterminato ...

Brexit - in 500 mila in piazza a Londra per nuovo Referendum : Teleborsa, - Tiene banco la questione del divorzio tra Londra e Bruxelles, ovvero la famosa Brexit che ha causato un vero e proprio terremoto nell'Ue, dividendo il paese letteralmente a metà. Tutto è ...

Brexit - 600mila in marcia "Sì al nuovo referendum" : Londra In piu' di seicentomila sono scesi in piazza ieri a Londra per chiedere un referendum sull'accordo finale per la Brexit. Sono arrivati in massa, con decine di autobus, da ogni parte del Paese ...

Brexit - marcia a Londra : nuovo referendum : 19.02 Grande partecipazione a Londra alla marcia indetta per chiedere un referendum sull'accordo con la Ue per Brexit. Secondo gli organizzatori, "People's Vote", ci sarebbero 500 mila persone, altre fonti dicono 250 mila. Scotland Yard si dice non in grado di "calcolare il numero di partecipanti". Il sindaco di Londra Khan spiega che all'epoca del referendum sulla Brexit non si parlò di un mancato accordo. "In tal caso,la cosa più ...

Parigi come nuovo centro finanziario dell'Europa dopo la Brexit : quali conseguenze? - : come riportato sul Financial Times è possibile che dopo la Brexit il nuovo centro finanziario europeo diventerà Parigi. Il giornale segnala che alcune delle maggiori banche e società mondiali di ...

Brexit - i remainers vogliono un nuovo referendum per rientrare nell'Ue : Gli esponenti di questo fronte accusano il governo di 'giocare d'azzardo smaccatamente con l'economia britannica e la vita della gente', avvertendo che in cosi poco tempo per portare a termine i ...