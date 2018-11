Borse Asia | Cina giù su timori crescita e guerra con Usa

Borse Asia-Pacifico volatili su timori crescita e guerra commerciale Cina-Usa : Seduta volatile nel segno della cautela oggi sulle Borse asiatiche: pesano il diffondersi di timori sul rallentamento dell'economia mondiale, le aspettative di tassi in rialzo negli Usa e la ripresa delle dispute commerciali fra Cina e Stati Uniti.

Borse asiatiche senza direzione in vista del Thanksgiving Day : Altra sessione a due colori per le principali Borse asiatiche . Dopo un avvio sostenuto molti Listini hanno rallentato o cambiato passo, complice anche la chiusura odierna di Wall Street per il Giorno ...

Borse asiatiche a due velocità. Rimbalzo per Shanghai : Andamento misto per i principali listini asiatici , ancora zavorrati dalle vendite sul comparto tecnologico. L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha riportato un decremento dello 0,35% a 21.507 punti, ...

Borse Asia deboli - Tokyo giù - sale Cina : ANSA, - MILANO, 21 NOV - Borse Asiatiche deboli dopo l'ennesima scivolata di Wall Street che, con il crollo dei tecnologici, ieri ha bruciato i guadagni del 2018. L'andamento dei mercati americani ha ...

Borse Asia/Pacifico in calo su discesa prezzi petrolio - paure per crescita : Le tensioni nel settore energetico colpiscono i mercati globali, scossi dall'ansia per un rallentamento dell'economia in tutto il mondo.

Borse asiatiche in calo - fa eccezione il rialzo di Tokyo : Si muovono all'insegna della debolezza le principali Borse d'estremo oriente dove fa eccezione la borsa di Tokyo che termina gli scambi in positivo. A scatenare le vendite, ha contribuito la pessima ...

I timori sulle vendite di iPhone frenano le Borse globali - da Wall Street all'Asia : Effetto catena sulle borse globali: Wall Street affonda sotto il peso dei tecnologici dopo la forte frenata di Apple sui timori di una domanda più debole del previsto per gli iPhone suggerita dagli ...

Fed pesa su Borse Asia - male le cinesi : ANSA, - MILANO, 9 NOV - I mercati azionari Asiatici sono in ribasso dopo il risultato post-elettorale di Wall Street e dopo che la Fed ha confermato che continuerà ad aumentare i tassi di interesse, ...

Borse Asia incerte in attesa voto Usa : Gli investitori vogliono capire come il voto negli Stati Uniti influenzerà la politica del presidente Donald Trump, specie sui negoziati con Pechino in tema di commercio internazionale. I futures, ...

Borse asiatiche in rosso : Pioggia di vendite tra le principali Borse asiatiche , che ritracciano dopo il rally messo a segno nell'ultima seduta della scorsa ottava in scia al venir meno dell'ottimismo per la fine della guerra ...

La distensione Cina-Usa traina le Borse asiatiche : Taiwan cinta d'assedio dalla Cina di Xi Jinping. Quella odierna dei mercati asiatici è stata una vera e propria corsa ad alta velocità dopo l"annuncio di una notevole distensione nelle relazioni commerciali tra Usa e Cina che pare allontanare, almeno per il momento, lo spettro di una guerra economica a tutto campo tra i due Paesi.Come riporta l"Huffington Post, "Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del 2,7%, Shenzhen del ...

Il disgelo commerciale tra Usa e Cina fa volare le Borse asiatiche. Bene anche i listini europei : Le Borse asiatiche volano dopo la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping e le indiscrezioni secondo lo stesso Trump avrebbe chiesto ai suoi funzionari di mettere a punto una bozza di accordo commerciale da discutere in occasione del G20 in Argentina. Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del ...

