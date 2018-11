BORSA Lo spread rischia di riportarci al 2012 - IlSussidiario net

Il “Black Friday” della BORSA : Milano a sconto del 20% sull’Europa è l’altra faccia dello spread : La violenta correzione partita da maggio ha ridotto le capitalizzazioni delle società (rendendo più agevoli eventuali progetti di scalata) e schiacciato i multipli del listino milanese. I titoli valgono oggi 10,3 volte gli utili attesi per il 2019 rispetto a una media europea di 12,2 ...

BORSA - Milano rimbalza con lo spread in calo : La Borsa di Milano rimbalza dopo due sedute consecutive di ribassi e risale dai minimi di dicembre 2016 toccati ieri. Il Ftse Mib, a fine seduta, guadagna l'1,41% a 18.731 punti dopo la bocciatura ...

BORSA Milano chiude in rialzo a +1 - 41%; spread in calo a 310 punti : La bocciatura della manovra da parte della Commissione Europea è già stata prezzata da Piazza Affari, che dopo il calo di ieri rimbalza e guida i principali listini europei, sostenuti anche dalla ...

Bocciatura Ue - BORSA +1 - 41% e spread 309 : 17.59 Bocciatura Ue,Borsa +1,41% e spread 309 Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, nel giorno della Bocciatura della Manovra da parte dell'Ue, che era già attesa dai mercati. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,41% a 18.731 punti. A sostenere Milano, come le altre Borse europee, il recupero di Wall Street e l'allentamento della tensione sui titoli di Stato. Bene i titoli bancari. Lo spread Btp-Bund ripiega a 309 punti, in deciso calo ...

Dopo Ue BORSA si rafforza e Spread cala : 13.48 Lo Spread e la Borsa non risentono della bocciatura dell'Ue della Manovra. Piazza Affari, sempre in terreno positivo durante la seduta, ha rafforzato i suoi guadagni. La bocciatura europea non pesa sul listino della Borsa di Milano che dava per scontati gli effetti di un preannunciato giudizio negativo da parte dela Commissione europea. Anche lo Spread si restringe e scende, scivolando sotto la soglia dei 310punti, Dopo la fiammata di ...

La bocciatura Ue non spaventaBORSA in rialzo - spread in calo : Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib a + 0,95% a 18.645,96 punti. All Share a + 0,88%. Segui su affaritaliani.it

Spread vola a 327 - Tria preoccupato. BORSA a picco - allarme Bce su banche : È una giornata nera quella della vigilia del verdetto finale dell'Ue sulla manovra: lo Spread tocca i 335 punti base, sfondando la soglia dei 330 per poi ripiegare e chiudere a 326, la Borsa gira in ...

BORSA giù con NY : -1 - 87%. Spread a 327 : 17.57 Borsa giù con NY: -1,87%. Spread a 327 Chiusura negativa per le Borse europee, appesantite da Wall Street che, con la zavorra dei tecnologici, ha bruciato tutti i guadagni del 2018 (Dow Jones e Nasdaq hanno segnato cali oltre il 2%). A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede l'1,87% a 18.471 punti, sui minimi da dicembre 2016.Giù banche e petroliferi. A pesare sui listini è anche il tonfo del petrolio a New York (-5,33% a 54,15 dollari al ...

Spread Btp-Bund sfonda quota 336 - poi cala/ Crisi BORSA per Manovra : Castelli "sale per colpa dei tedeschi" - IlSussidiario.net : Spread Btp-Bund vola oltre quota 330 e tocca 336, poi cala: Crisi Borsa Milano per Manovra. Ultime notizie, Laura Castelli: 'sale per colpa dei tedeschi'

Lo spread sale ancora e la BORSA va giù : Milano. Con l'avvicinarsi della D-day con l'Unione europea, previsto per mercoledì 21 novembre, giorno in cui potrebbe essere fatto il primo passo formale verso la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la sua manovra economica, peggiora di colpo il clima a Piazza Affari che stamattin

BORSA a picco - lo spread sfonda la soglia dei 330 : attacco finale all'Italia? : Mai viste cifre così. Lo spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 - sugli schermi Bloomberg - salendo a 335 punti base, il livello più alto dal 19 ottobre scorso. Il rendimento del decennale del ...

BORSA in rialzo - spread in calo ma ancora sopra quota 300 : Avvio di settimana in calo per lo spread Btp-Bund, che si mantiene comunque sopra la soglia dei 300 punti base. In avvio il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari ...

