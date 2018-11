Borsa | apertura positiva | Ftse Mib +0 | 25%

Borsa Tokyo - apertura in calo - -1 - 35% - : ANSA, - Tokyo, 21 NOV - Il ridimensionamento degli indici azionari Usa, con il nuovo crollo del Dow Jones e la prolungata fase di correzione della tecnologia al Nasdaq, pesano sull'apertura di Tokyo, ...

Borsa. In apertura Tokyo cede l'1 - 35% : 01.19 Il ridimensionamento degli indici azionari Usa, con il nuovo crollo del Dow Jones e la prolungata fase di correzione della tecnologia al Nasdaq, pesano sull'apertura di Tokyo, nuovamente con il segno meno in apertura di contrattazioni. L'indice Nikkei cede l'1,35%, a quota 21.292,60, con una perdita di 290punti. Sul mercato valutario lo yen si assesta a 112,70 sul dollaro, e a un valore di 128,20 sull'euro.

Borsa : apertura positiva a +0 - 32%; bene Tim dopo nomina Gubitosi : apertura di seduta positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,32% a 18.938 punti. All Share sul +0,31%. Titolo Tim in rialzo nelle prime battute della seduta, dopo la nomina di Luigi ...

Borsa : Tokyo - apertura in forte ribasso : ANSA, - Tokyo, 13 NOV - La correzione degli indici azionari statunitensi, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - con il drastico ridimensionamento delle vendite di iPhones della Apple -, ...

La Borsa di Tokyo peggiora dopo l'apertura : Nikkei -3 - 47% : Milano, 13 nov., askanews, - dopo l'apertura già pesante, la Borsa di Tokyo è subito precipitata oltre il -3%. L'indice Nikkei 225 fa segnare -3,47%, mentre il Topix cala del 3,06%. 13 novembre 2018 ...

Borsa - Tokyo perde lo 0 - 58% in apertura : 03.40 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in negativo, quando sono ancora presenti i timori degli investitori sul commercio internazionale e mentre le vicende diplomatiche continuano a destabilizzare le quotazioni del greggio. Il Nikkei cede lo 0,58% a quota 22.118,51, con una perdita di 131 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 113,80, mentre si rivaluta sull'euro a un valore di 128,90.

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -1 - 13% - : ANSA, - Tokyo, 5 NOV - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in ribasso, seguendo la fase di correzione degli indici azionari statunitensi e con gli investitori che appaiono più ...

Borsa : attesa per l'apertura dei mercati di domani : In realtà i risultati degli stress test sulle banche diffusi venerdì nel tardo pomeriggio, fotografano la situazione di 11 mesi fa. Gioved' Di Maio incontrerà le vittime del Salvabanche -

Borsa : apertura in rialzo - Ftse Mib +1 - 05% : apertura di seduta in rialzo per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +1,05% a 19.385 punti. All Share sul +1,07%.

Apertura in rialzo per la Borsa - Ftse Mib +1 - 05% : Apertura di seduta in rialzo per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +1,05% a 19.385 punti. All Share sul +1,07%. Bene, all'avvio delle contrattazioni, tutti mercati europei e chiusura positiva ...