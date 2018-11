Bodybuilder va a Tenerife e sfregia con l' acido l' ex fidanzata | arrestato in aeroporto

huffingtonpost

(Di venerdì 23 novembre 2018) Il loro amore era naufragato mesi fa, ma nonostante entrambi avessero iniziato nuove relazioni, lui non si è rassegnato e ha deciso di far pagare alla ex compagna l'affronto di essere stato abbandonato,ndole il volto con l'. È volato alle Canarie, si è appostato sotto casa della ex e, spalleggiato dalla presunta nuova, le ha rovesciato un flacone di odio sotto forma disul volto, rischiando di farle perdere un occhio.Nato e cresciuto a Busto Arsizio, nel varesotto, il 45enne italiano si trova ora nel carcere di, dopo essere stato braccato dalle forze dell'ordine mentre tentava di far rientro nel nostro Paese. Sulla sua testa pendono pesanti accuse: lesioni aggravate e violenza di genere. A raccontare la sua vicenda sono diversi quotidiani spagnoli, tra cui "l'Opinion" che, tramite le informazioni raccolte dalla Polizia di La ...