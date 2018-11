huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Bluffocrazia, la nuova forma di governo - ginugiola : RT @HuffPostItalia: Bluffocrazia, la nuova forma di governo - Zeck_Oliver : RT @HuffPostItalia: Bluffocrazia, la nuova forma di governo - HuffPostItalia : Bluffocrazia, la nuova forma di governo -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Negli ultimi mesi, per tante ragioni, sono costretta ad andare a Londra a cadenza regolare. Non me ne lamento affatto, rimane la mia città europea preferita e ho avuto modo di riprendere i contatti con tanti amici che avevo un po' perso nel tempo. E questi amici me ne presentano di nuovi, a volte noiosetti, a volte un pizzico snob, ma in generale molto interessanti. In una delle ultime serate londinesi ne è apparso uno. Un signore inglesissimo in ogni dettaglio, soprattutto per il senso dell'umorismo, e con una capacità di analisi del mondo politico britannico, che mi ha molto colpita.Ecco la sua tesi. Ogni volta che vediamo gli errori commessi dai politici, o l'approvazione di una legge insensata - cosa che a suo dire accade molto spesso in Gran Bretagna - veniamo colti da una sensazione familiare: quella dell'imbecille al lavoro. Una persona, dice sempre il mio ...