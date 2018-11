Black Roc Friday Gran Finale | Unieuro chiude col botto | con Galaxy S9 a 449 euro e molto

Xiaomi Mi 8 - OPPO Find X e Xiaomi Roborock 2 - arriva la Black Friday Madness di Geekmall : È attiva fino al 27 novembre la Black Friday Madness, che permette di ottenere sconti pazzi che raggiungono l'80%. E c'è anche la Ruota della Fortuna. L'articolo Xiaomi Mi 8, OPPO Find X e Xiaomi Roborock 2, arriva la Black Friday Madness di Geekmall proviene da TuttoAndroid.

Intesa Sanpaolo - Blackrock riduce la propria quota : Al 16 novembre 2018, Blackrock ha ridotto la propria partecipazione nel Colosso creditizio , passando al 4,692%, dal precedente 5,078%, che possedeva al 21 settembre 2018. La partecipazione è detenuta ...

BlackRock aumenta esposizione su azionario cinese : BlackRock aumenta l'esposizione sull' azionario cinese . Secondo la più grande società americana di investimenti, le Borse della seconda economia più grande al mondo sono destinare a recuperare terreno grazie alle politiche espansive della banca centrale ma anche per il rallentamento meno forte delle attese messo in conto per il ...

Blackrock : in 12 anni fondi sostenibili raggiungeranno $400 miliardi : Al momento i fondi comuni ESG arrivano a quota 25 miliardi di dollari di asset in gestione, AUM, nel mondo, con la quota di mercato che fa capo a Blackrock che si attesta a $7 miliardi. Ricevi ...

Tod's - Blackrock Investment Management aumenta le vendite : Blackrock Investment Management, dall'8 novembre, ha aumentato lo short selling su Tod's dall'1,53% all'1,62%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. ...

C'è Blackrock nello scandalo dei furbetti del dividendo : Anche Blackrock finisce al centro del mirino nell'ambito del maxi-scandalo sui furbetti del dividendo. Una pratica illegale, andata avanti per anni, che ha sottratto miliardi di euro al fisco di molti ...

Blackrock - maxi scandalo in Germania : truffa sui dividendi? : Un grande scandalo sta investendo gli uffici tedeschi di Blackrock. Uno scandalo prima di tutto finanziario, perché il fondo americano, che nel mondo gestisce asset per oltre 6mila miliardi di dollari, avrebbe fatto una truffa sui dividendi costata ai contribuenti tedeschi oltre 55 miliardi, ma anche uno scandalo politico, visto che ...

BlackRock - perquisiti uffici in Germania in relazione a indagine su elusione fiscale : Il primo gruppo di private equity al mondo, BlackRock, ha subito una serie di perquisizioni nei suoi uffici in Germania, in relazione all'inchiesta sulle presunte attività di elusione fiscale. Lo riporta il Bild tedesco precisando che le ...

Arriva il "cancelliere BlackRock" - Ed è "nazionalista" - : Germania, fonti Cdu: Merkel non si ricandiderà presidenza partito Con Merz, praticamente è il mondo degli affari e finanza che si propone direttamente per la guida della Germania. Ultraliberista e ...

Blackrock Investment Management va al ribasso su Azimut Holding : Blackrock Investment Management , dalla data del 24 ottobre, ha mantenuto lo short selling su Azimut Holding all'1,99%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette ...