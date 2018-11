Bimbi di 3 | 4 e 7 anni costretti a prostituirsi | arrestati mamma e CC

Quota 100 per gli asili : portare i nostri Bimbi tra zero e tre anni tutti al nido costerebbe meno di 5 miliardi : C'è un'altra Quota 100 di cui si potrebbe tener conto. Non riguarda i pensionati, ma i bambini più piccoli e consiste nel diritto di un posto all'asilo per ognuno di loro. È quello che chiediamo al governo in carica con la sottoscrizione di una petizione promossa da me e da Paolo Siani, deputato Dem e pediatra.No, non costerebbe tantissimo. Circa 11 miliardi costa il reddito di cittadinanza, misura definita superflua per la ...

Aurora - 12 anni malata di cancro : prima comunione con Gigi D'Alessio. 'Ci sono Bimbi più sfortunati di me' : 'Ho deciso di prendere la prima comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano perché qui ci sono bambini più sfortunati di me'. Aurora è la bimba simbolo della Terra dei Fuochi, che ha spento ...

Aurora - 12 anni malata di cancro : prima comunione con Gigi D'Alessio. «Ci sono Bimbi più sfortunati di me» : «Ho deciso di prendere la prima comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano perché qui ci sono bambini più sfortunati di me». Aurora è la bimba simbolo...

Cent'anni dalla fine della guerra - a Bernezzo i Bimbi fanno la battaglia coi cuscini : Domenica 4 novembre alle 15 a Bernezzo , Cuneo, , la compagnia teatrale Il Melarancio porterà presso la palestra delle scuole , dato che è previsto maltempo, la "battaglia dei cuscini". Centinaia di ...

Gb - 18enne stupra due Bimbi di 2 e 3 anni in asilo nido : sul suo pc centinaia di foto pedopornografiche : Dentro il suo computer c'era tutto l'inferno di perversioni sessuali che le aveva da tempo annebbiato la mente fino a farla precipitare nell'abisso e a farla diventare la più giovane donna pedofila ...

Bimbi di 3 anni picchiati e legati con la corda : “Siete pappamolli”. Quattro maestre arrestate : I fatti alla scuola materna Montessori di Capurso, in provincia di Bari. Le maestre (ora ai domiciliari) avrebbero spintonato i bambini, presi a schiaffi sulle braccia e sul volto, trascinandoli fino a farli cadere o costringendoli a stare col capo riverso sul banco, oltre a intimorirli con le parole.Continua a leggere

L’inferno dell’isola di Nauru - dove anche i Bimbi di 9 anni pensano al suicidio : Medici senza frontiere è costretta ad interrompere le attività di supporto psicologico ai richiedenti asilo rinchiusi da cinque anni nell'isola di Nauru, sul Pacifico. Il governo ha dato 24 ore allo staff dell'Ong per abbandonare l'isola. Negli ultimi mesi, almeno 78 rifugiati hanno tentato il suicidio o hanno commesso atti di autolesionismo. "bimbi di 9 anni hanno detto che preferiscono morire piuttosto di vivere senza speranza a Nauru", ...

Gravidanza dopo i 35 anni : il rischio è di problemi al cuore per mamme e Bimbi : Affrontare una Gravidanza dai 35 anni in su può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, sia per le mamme che per i loro bimbi. I figli maschi sono a maggior rischio rispetto alle femmine. Lo rileva una ricerca dell’Universita’ di Alberta, in Canada, presentata negli Usa alla conferenza “Cardiovascular, Renal and Metabolic Diseases: Sex-Specific Implications for Physiology”, dell’American Physiological ...

Alleanza festeggia 120 anni con 15 mila Bimbi in 120 piazze : milano, askanews, - 15 mila bambini riuniti in 120 piazze italiane per un evento unico al mondo dedicato ai bimbi meno fortunati. Alleanza Assicurazioni ha scelto di puntare tutto sulla solidarietà ...

Lascia guidare lo scuolabus ai Bimbi di 11 e 13 anni - autista arrestata : La donna al momento di riaccompagnare i ragazzini a casa dopo la scuola ha Lasciato che a turno guidassero il mezzo impartendo lezioni su come frenare e fare una fermata.Continua a leggere