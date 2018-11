Basket | Eurolega | Barcellona-Milano in diretta

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega Basket 2019 in DIRETTA : trasferta di fuoco in Catalogna : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo ...

LIVE Eurolega Basket - Barcellona-Milano in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Oggi venerdì 23 novembre (ore 21.00) si gioca Barcellona-Olimpia Milano, match valido per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Al Palau Blaugrana andrà in scena una partita pirotecnica e particolarmente accesa, i Campioni d’Italia sfideranno una delle grandi corazzate della massima competizione continentale e sperano di centrare il colpaccio: i ragazzi di Pianigiani si stanno ben comportando in Eurolega e inseguono la ...

Barcellona-Milano - Eurolega Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la partita contro Vitoria, l’Olimpia Milano vola al Palau Blaugrana di Barcellona per affrontare la squadra di Svetislav Pesic, che a quasi settant’anni ancora vuole dimostrare di essere in grado di dare tanto alla pallacanestro europea. Il Barça viene dall’impegno contro il Panathinaikos ad Atene, ma anche dal successo in Liga ACB contro l’Estudiantes (nelle cui fila, fra l’altro, Alessandro Gentile ha ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano vuole stupire anche a Barcellona. L’Olimpia punta al bis settimanale : Neanche il tempo di immagazzinare la vittoria con il Baskonia Vitoria, che l’Olimpia Milano scende nuovamente in campo per la nona giornata di Eurolega. Domani sera l’Armani Exchange sarà di scena a Barcellona in quella che diventa davvero una sfida importantissima guardando la classifica. Infatti la squadra di Pianigiani si trova attualmente al quarto posto e i catalani sono indietro di una vittoria rispetto a Milano, che con una ...

Basket - Eurolega : Milano-Vitoria 93-90 : Milano strappa un altro successo nella sua ottima prima parte di Eurolega, doma Vitoria , 93-90, e resta al quarto posto in classifica, in attesa del secondo turno settimanale, venerdì a Barcellona. ...

VIDEO Olimpia Milano-Baskonia Vitoria 93-90 - gli Highlights della partita – Eurolega Basket 2019 : L’Olimpia Milano ha conquistato la sesta vittoria stagionale nell’Eurolega 2018-2019 di basket, mantenendosi in piena zona play-off. La compagine meneghina ha sconfitto per 93-90 i tenaci ed irriducibili spagnoli del Baskonia Vitoria per 93-90. Un match che ancora una volta ha messo in risalto tutti i pregi e difetti della formazione allenata da Pianigiani, capace di alternare sprazzi di eccelsa pallacanestro a pericolosi black-out ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte 93-90 il Baskonia - sesta vittoria europea per l'AX : Milano-Baskonia 93-90, la cronaca del match Partita in grande equilibrio nel primo periodo, dove gli attacchi dominano le difese, come si vede dal punteggio altissimo , 27-26 al 10' , . James è l'...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano - colpo play-off! Successo di platino sul Baskonia Vitoria! : Milano soffre ma conquista la sesta vittoria nell’8a giornata dell’Eurolega 2018-2019. Un Successo importantissimo quello trovato oggi dalla squadra di Simone Pianigiani contro il Baskonia Vitoria per 93-90. L’Olimpia, nonostante le assenze di Nedovic e Della Valle, si conferma nella parte alta della classifica e continua l’ottima stagione europea all’inseguimento dell’obiettivo play-off. Partita sempre ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega Basket 2019 in DIRETTA : James e Micov trascinano l’Olimpia ad una vittoria sofferta per 93-90 contro il Baskonia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

