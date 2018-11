Bari | roghi nella ex discarica | morti di tumore 21 inquilini di uno stesso palazzo

Morti per roghi in ex discarica - la Procura : 'Bari come la Terra dei fuochi' : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale di via ...

Morti per tumori causati dai roghi di un ex discarica - procura : Bari come terra dei fuochi : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale bonificata da 30 anni. Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari

