Bari | il palazzo della morte | venti vittime per tumore da roghi tossici nella

Bari - “21 inquilini di un palazzo morti di tumore per roghi tossici di una discarica. È Terra dei fuochi - ma non perseguibile” : Il numero 16 di via Archimede, è conosciuto da tutti a Bari come il “palazzo della morte”. Oggi viene definito dalla procura del capoluogo pugliese, una “Terra dei fuochi” perché 21 inquilini della palazzina nel quartiere Japigia sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale – a una manciata di metri dal condominio – dismessa e bonificata ...

Bari - roghi nella ex discarica : morti di tumore 21 inquilini di uno stesso palazzo : Gravi formi di neoplasie letali a 21 inquilini di una palazzina del quartiere Japigia sarebbero collegate alle sostanze tossiche sprigionatesi dal sito comunale di via Caldarola, dismesso e bonificato ormai da 30 anni. La Procura però ha chiuso l'inchiesta con una richiesta di archiviazione perché è trascorso troppo tempo. Ma i familiari non ci stanno.Continua a leggere

Bari - roghi nella ex discarica : morti di tumore 21 inquilini di una stesso palazzo : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale di via ...

"Bari come la terra dei fuochi" : 21 inquilini di un palazzo morti di tumore per i roghi nell'ex discarica : La Procura ha chiuso l'inchiesta sulle morti sospette in una palazzina del quartiere Japigia con una richiesta di archiviazione perché è trascorso troppo tempo, ma le conclusioni sono durissime: "21 dei 27 tumori causati dall'inquinamento"

15 novembre 2018 : "De vos som amorós" [musica rinascimentale del Duca di Calabria] a Palazzo Pesce - Mola di Bari : È in questo contesto che vede la luce un raffinato tipo di canzone popolare, utilizzata negli spettacoli organizzati in occasione delle superbe feste di gala " che si tengono soprattutto nel periodo ...

Bari. Gli uffici giudiziari penali saranno ospitati nel palazzo ex Enel : Nel rione Poggiofranco, presso il palazzo ex Telecom di Bari, saranno ospitati gli uffici giudiziari penali. L’edificio è in parte