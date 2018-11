Bari come la terra dei fuochi | 21 morti dagli anni ' 90 per tumori

Morti per roghi in ex discarica - la Procura : 'Bari come la Terra dei fuochi' : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale di via ...

Morti per tumori causati dai roghi di un ex discarica - procura : Bari come terra dei fuochi : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale bonificata da 30 anni. Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari

Bari - al quiz con microtelecamere e auricolari : incastrati i “furbetti” delle patenti. Ecco come superavano l’esame : Si presentavano all’esame con microtelecamere sui bottoni delle camicie e auricolari e dall’altra parte c’era chi suggeriva loro le risposte esatte. Settanta le patenti “truccate” sequestrate, 83 persone indagate di cui 9 per associazione a delinquere, due le autoscuole coinvolte (una di Bari e una di Altamura) per un giro d’affari complessivo di oltre 250mila euro. La Polizia del capoluogo pugliese ha ...

Quando una discarica tratta come si deve i rifiuti pericolosi. Il modello Baricalla : Un vasetto di miele e una distesa di pannelli fotovoltaici. Due immagini con cui Barricalla Spa, impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, situato alle porte di Torino, sembra rispondere alle polemiche e ai toni alti della politica di questi giorni sul tema dei rifiuti. Dal suo ufficio, a Collegno, Alessandro Battaglino, presidente di Barricalla Spa e membro del direttivo Fise Assoambiente, non ...

Bari - asilo Montessori come film horror : fatti indicibili al suo interno/ Ultime notizie - 4 maestre arrestate : Capurso (Bari), minacce e maltrattamenti ai bimbi dell'asilo: arrestate 4 maestre, messe ai domiciliari. Ultime notizie, choc nella scuola Montessori: le prove dei Carabinieri(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:05:00 GMT)

Gratta e Vinci - la truffa del Barista : quelli vincenti li teneva tutti per sé - ecco come : Una vera e propria truffa del Gratta e Vinci smascherata dai carabinieri a Brescia. Scopriva il codice che, attraverso un lettore elettronico, certifica se un Gratta e Vinci è vincente e...

17/21 ottobre - GUARDA COME NEVICA 1. CUORE DI CANE di Michail Bulgakov con Licia Lanera - Bari : CUORE di CANE è il primo episodio della trilogia GUARDA COME NEVICA, che include tre testi e tre spettacoli sulla neve, tre autori russi e tre generi letterari. Il progetto prevede un lavoro di tre ...

Bari-Turris su DAZN : ecco come fare per vedere la gara gratis : In attesa del ritorno della Serie A previsto la prossima settimana con il clou del derby di Milano, calciofili e appassionati di sport non avranno tempo per annoiarsi. Domenica è infatti in programma una gara che potrebbe dare risvolti interessanti: Bari-Turris, in programma allo Stadio San Nicola di Bari. I “galletti”, dopo le ultime vicende […] L'articolo Bari-Turris su DAZN: ecco come fare per vedere la gara gratis è stato ...

Calcio - la FIGC candida Martina ColomBari come presidente della Divisione femminile? : Tra una settimana esatta, martedì 9 ottobre, a Cremona verrà eletto il presidente della Divisione Calcio Femminile: secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la FIGC starebbe pensando a Martina Colombari, moglie dell’attuale vicecommissario federale Alessandro Costacurta. Il noto quotidiano milanese anticipa anche che il nome di Walter Veltroni potrebbe essere preso in considerazione per ricoprire un ruolo all’interno della ...